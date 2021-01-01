خاص بالشتاء.. اعتن بصحتك بـ زيت السمك



زيت السمك زيت السمك



لقد حل الشتاء، وجلب معه الكثير من البهجة، ولكنه يجب أيضًا اتخاذ احتياطات صحية إضافية.



خلال الأشهر الباردة من الضروري تضمين الكثير من الدهون المفيدة في نظامك الغذائي لتجنب الأمراض مثل البرد والإنفلونزا.



وفقًا للدراسات، تلعب الأسماك ومغذياتها دورًا أساسيًا في الوقاية من أمراض الشتاء المعتادة.

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لا تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك، مصدرًا جيدًا للتغذية فحسب، ولكنها تساعد أيضًا في تحسين الوظائف البيولوجية مثل الدورة الدموية والإدراك.وقال أفني شارما، خبير التغذية في HealthKart: “من أجل تحسين صحتك هذا الشتاء، ارتدِ ملابس دافئة وقم بتضمين زيت السمك في نظامك الغذائي اليومي”.وأوضح الخبير أن حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) هما أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز الدورة الدموية للقلب وتفيد صحة الدماغ.وفقًا لدراسة، فإن معظم الأشخاص لديهم مستويات EPA وDHA أقل من المستوى الأمثل، يُقدر أن ما لا يقل عن 250-500 مجم من EPA وDHA مجتمعين يوميًا للبالغين الأصحاء، بينما يتم وصف الأطفال بنسبة 50-100 مجم يوميًا من أجل الرضع والأطفال.قد يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الأحماض الدهنية أوميجا 3 إلى جفاف الجلد، وتقصف الأظافر، وتقصف الشعر، من الأهمية بمكان تناول مكملات زيت السمك لمعالجة هذا النقص.ما هو زيت السمك الذي يجب أن تستخدمه؟من المهم تناول مكملات زيت السمك التي تم تنقيتها، وتستخدم الأنسجة الدهنية للأسماك للحصول على زيت السمك، نظرًا لأن المسطحات المائية، بما في ذلك المحيطات، غالبًا ما تكون ملوثة بالنفايات الصناعية ، ويمكن أن تتراكم المعادن الثقيلة مثل الزئبق والزرنيخ والكادميوم والرصاص في أنسجة الأسماك وقد تلوث الزيت المنتج من هذه الأسماك، لذلك، إذا كنت تبحث عن مكمل زيت السمك، فتأكد من أنه شديد النقاوة.فوائد زيت السمك المنقى* خالٍ من الشوائب: كثيرًا ما ينفي الزئبق الآثار المفيدة لزيت السمك إلى حد كبير.سيساعد زيت السمك الخالي من أي ملوثات توجد عادة في إمدادات المياه في الحصول على أقصى قدر من الفوائد.* أوميجا 3 المكرر للغاية: يتم تقطير بعض الزيوت المنقاة جزيئيًا من سمك الأنشوجة لتوليد أوميجا 3 عالي النقاء وخالٍ من الزئبق.تم العثور على الشكل النشط بيولوجيًا من أحماض أوميجا 3 الدهنية في حوالي 84 في المائة من زيوت الأسماك.* الكوليسترول: ترفع زيوت السمك مستوى الكوليسترول الحميد في الجسم بينما تخفض الدهون الثلاثية بنسبة 15-30 في المائة.وقالت إنه حتى بجرعات صغيرة، ثبت أن زيوت السمك تخفض ضغط الدم.* مناسب للقلب: في جميع أنحاء العالم، تشهد أمراض القلب ارتفاعًا خلال فصل الشتاء.ومع ذلك، فإن تضمين كمية صغيرة من زيت السمك في نظامك الغذائي يمكن أن يحافظ على صحة قلبك.أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون الأسماك هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.تم العثور على أوميجا 3 والأحماض الدهنية غير المشبعة (PUFAs) للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (الأمراض القلبية الوعائية وكذلك قاتلة وغير قاتلة احتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، ومرض الشريان التاجي (CAD)، والموت القلبي المفاجئ، وعلاوة على ذلك، فهي جيد التحمل ولها تأثيرات ضارة قليلة.* يعزز وظيفة الأعضاء: يحتوي زيت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يحسن وظائف المخ، كما أنه يحسن رؤية العين ويساعد في علاج أمراض العين الشائعة الأخرى.* حافظ على بصرك - يساعد DHA الموجود في زيت السمك في حماية الرؤية.يتركز DHA بشكل طبيعي في شبكية العين (طبقة الأنسجة التي تبطن داخل العين وتتلقى الصورة التي تشكلها العدسة) ويعتقد أنها تعزز وظيفة الشبكية الصحية.* يحسن نسيج البشرة: تتضرر بشرتنا بسبب الشيخوخة والتعرض المفرط للشمس ومكملات زيت السمك تساعد في الحفاظ على بشرة صحية وتساعد في تحسين ملمس البشرة.* فوائد أخرى: من المزايا الأخرى لتناول زيت السمك حقيقة أنه يساعد في آلام المفاصل، وإعادة تأهيل العضلات، ويحسن إشراق البشرة، ويساعد في تساقط الشعر.في فصل الشتاء، عندما يصبح جفاف الجلد والشعر تحديًا ملحًا، فإن ضمان تناول مكملات زيت السمك بانتظام قد يساعد في معالجتها.إلى جانب ذلك، يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين الانزعاج الصباحي للمفاصل.