لمرضى حصوات الكلى.. اتبع هذه الخطوات للتخلص منها

حصوات الكلى هي واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا، وتتمثل الوظيفة الرئيسية للكلية في طرد كل الماء الزائد وشوائب الدم على شكل بول، وتُترك بعض المواد مثل أكسالات الكالسيوم والأحماض الأمينية وحمض البوليك في شكل جزيئات صغيرة وعندما يزداد تركيز تلك المواد المتراكمة ، تتحول إلى حصوات بلورية صلبة وحادة تُعرف باسم حصوات الكلى.
يمكن أن تمر حصوات الكلى التي يصل حجمها إلى 3 مم عبر البول ، لكن حصوات الكلى الكبيرة يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا وتصريف الدم في البول.
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