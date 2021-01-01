أمراض القدم السكري.. الأنواع والأعراض



أمراض القدم السكري أمراض القدم السكري

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن مرضى السكري يصابون بعدد من المضاعفات اشكال وانواع القدم السكرى كثيرة ومختلفة من بينها القدم السكري التي تكون نتيجة لعدد من الأضرار الشائعة لهذا المرض من بينها تضرر الأعصاب الطرفية وتضرر الأوعية الدموية، لكن اشكال القدم السكري على الرغم من كونه أحد المضاعفات الشهيرة لمرض السكري إلا أنه قد يصاب بها الفرد نتيجة لعدد من العوامل الأخري.



أعراض القدم السكري

وقال أستاذ الأوعية الدموية، في تصريحات صحفية، تنقسم علامات وأعراض القدم السكري الى اعراض اولية واعراض متأخرة فأعراض القدم السكرية الأولية فقدان الشعور و الإحساس بالقدم وتقرحات القدم يرافقها الخراج واحتباس السوائل والرائحة الكريهة والتقرحات على حواف القدم وتكون باردة، ذات لون وردي وضمور الجلد.



وأضاف الدكتور وليد الدالى من ضمن الأعراض الأولية غياب النبض وتضخم الشرايين، ووجود خدر أو شعور بالوخز وتلون الجلد ووجود تغيرات درجة حرارة الجلد وصعوبة حفظ التوازن أثناء الوقوف أو المشي والآلام المتكررة بالقدم بدون إصابات أو جروح أو وجود أعراض تلف الأعصاب وآلام حارقة لاسعة تزداد في الليل وآلام مثل التيار الكهربائي أو آلام حادة.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح الدكتور وليد الدالى أن هناك أعراضا اعراض متأخرة للقدم السكري منها حدوث الكدمات والقرح نتيجة غياب شعور المريض بقدمه ووجود ضمور في العضلات نتيجة عدم توصيل الأعصاب للنبضات العصبية مع نقص الكالسيوم فى العظام تصبح العظام ضعيفة و مشوهة و عرضة لأي كسر حتى بدون أن يشعر المريض وعدم التئام الجروح نتيجة ضعف الدورة الدموية فيها: ونتيجة لوصول كمية أقل من الدم إلى القدم، فإن القدم تتلقى كمية أقل من الأوكسجين والمغذيات الضرورية لشفاء الجروح ومكافحة العدوى.وأشار الدكتور وليد الدالى، أن المصاب يفقد القدرة على المشي لوقت طويل وفي حالة كبار السن، فإنهم قد لا ينتبهوا لهذه المشكلة، لأنهم لا يمشوا كثيراً وبالتالي لا ينتبهوا إلى عدم قدرتهم على المشي عتامة الأظافر وتشققها التورمات بأجزاء من القدم خاصة السطح، باطن القدم، الأصابع أو الكاحل خروج صديد من القدم وهي علامة متأخرة جدا والغرغرينا وأيضا التشوهات وتغير شكل القدم مثل الإعوجاج أو إنحراف القدم إلى جهة معينة أو تغير شكل الأصابع.