تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق نشب في الساعات الأولى من صباح الأحد، بأحد طوابق المركز الطبي بمنطقة سموحة في الإسكندرية، دون وقوع إصابات.
فقد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا باندلاع حريق بالمركز الطبي في سموحة، وأفادت المعلومات حينها بأن كرات النار تساقطت على المارة في الشارع.
وعلى الفور سارعت قوات الإطفاء بالوصول لموقع البلاغ وسيطرت على النيران، مانعة امتدادها لغرف وطوابق المركز.
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التعليقات على كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
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