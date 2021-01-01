أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية، غدا الاثنين، على محافظات ومدن السواحل الشمالية للبلاد، وانعدام فرص سقوط الأمطار بها، في ضوء النوات الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية.
وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويكون الطقس غدا، خلال ساعات الليل، باردا على جميع أنحاء البلاد، وتكون هناك شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
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التعليقات على عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
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