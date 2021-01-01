عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد



عواصف ترابية وأمطار عواصف ترابية وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية، غدا الاثنين، على محافظات ومدن السواحل الشمالية للبلاد، وانعدام فرص سقوط الأمطار بها، في ضوء النوات الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية.



وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ويكون الطقس غدا، خلال ساعات الليل، باردا على جميع أنحاء البلاد، وتكون هناك شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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شوائب عالقة وأمطاروحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود أتربة عالقة في خلال الطقس غدا، تكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على مدار ساعات النهار.وعن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس غدا، توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14.السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15.جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 15.شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10.جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12.