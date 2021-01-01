مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد



مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت ، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.



وقالت إيناس الجبالي، إنها أول بطلة من قصار القامة فى رفع الأثقال والمدير الإدارى لنادى كفر سعد وأول مذيعة من قصار القامة.



وأضافت أنها رغم السنوات الصعبة التى آثرت على جميع دول العالم بسبب أزمة كورونا، إلا أن المصريين أقوى ونحقق أحلامنا نحن القادرون باختلاف، معقبة " وجود الرئيس السيسى معهم غير الكثير فى حياتهم " .

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وتسبب أحد ذوى الاحتياجات الخاصة في بكاء الرئيس السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو ..