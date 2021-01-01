

بعد اختراقها هواتف آيفون التابعة لـ وزارة الخارجية الأمريكية.. فضيحة كبرى لبائعة برامج التجسس الشهيرة بعد اختراقها هواتف آيفون التابعة لـ وزارة الخارجية الأمريكية.. فضيحة كبرى لبائعة برامج التجسس الشهيرة

ذكر تقرير صادر عن وكالة "رويترز"، أن هواتف 12 موظفا في وزارة الخارجية الأمريكية، تعرضت للاختراق بواسطة البرنامج الذي تطوره المجموعة الإسرائيلية NSO، حيث تم اختراق هواتف العاملين في السفارتين الأمريكيتين والأوغندية افي 11 نقطة.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، اخترق برنامج بيجاسوس الشهير، هواتف آيفون للعاملين بوزارة الخارجية الأمريكية، ومن غير الواضح حتي الآن من نفذ هذا الهجوم، حيث تقول NSO إنها تبيع برامجها فقط للمنظمات الحكومية التي حصلت على موافقة من الحكومة الإسرائيلية لاستخدامها.



مزاعم كاذبة تورط بائعة برامج التجسس الشهيرة في قضية تجسس جديدة

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وزعمت شركة NSO الإسرائيلية أن برامج التجسس الخاصة بها غير قادرة على استهداف أرقام الهواتف الأمريكية أي الأرقام التي تحتوي على رمز البلد +1، ولا يبدو أن هذه صحيحا، حيث ذكرت وكالة "رويترز" أن الأشخاص المستهدفون موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية، ولكن يستخدمون أرقام هواتف أجنبية تحمل رموز الدول المقيمين فيها.ومع ذلك، فقد تم استخدام الأجهزة في الأعمال الرسمية لوزارة الخارجية، مما يشير إلى أن NSO قد تكون متورطة في قضية تجسس ضد حكومة الولايات المتحدة.ويستخدم برنامج بيجاسوس Pegasus، الذي تطوره شركة NSO، للتجسس على أهداف محددة، حيث تشمل وظائفه القدرة على تسجيل البيانات عن بعد من هواتف iOS أو أندرويد مخترقة، وكما يمكن استخدامه لتشغيل ميكروفون أو كاميرا الهواتف سرا.وقد تم تصميم برنامج بيجاسوس، لإصابة الهواتف الذكية باستخدام هجوم فيما يعرف باسم "النقر الصفري"، والذ يقوم بتثبيت برامج التجسس دون أن ينقر الهدف على رابط مشبوه أو يتخذ أي إجراء أخر.ويشار إلى أن وزارة التجارة الأمريكية أدرجت خلال الشهر الماضي، مجموعة NSO الإسرائيلية، وشركة برامج تجسس أخرى تدعى Candiru، على القائمة السوداء للتجارة، متهمة الشركات بتقديم برامج تجسس لحكومات أجنبية تستخدم هذه الأدوات لاستهداف الصحفيين والعاملين بالسفارات والنشطاء.وفي الوقت الذي تبيع فيها برامجها إلى وكالة حكومية أخرى، يجب على NSO، ومقرها في إسرائيل، الحصول على موافقة من وزارة الدفاع الإسرائيلية قبل ذلك، وأكد المؤسس المشارك لـ NSO شاليف هوليو، أن شركته لا تعرف الأهداف التي يتجسس عليها عملاؤها باستخدام بيجاسوسس، ويقول أن الشركة ستحقق مع العملاء إذا كانوا يستخدمون Pegasus على أهداف محظورة وتقطع وصول العميل إلى البرنامج إذا كان هناك دليل على إساءة الاستخدام.الجدير بالذكر أن شركة آبل رفعت دعوى قضائية خلال الشهر الماضي، ضد شركة NSO بزعم انتهاكها لقانون فيدرالي لمكافحة القرصنة من خلال بيع برامج قوية يستخدمها العملاء للتجسس على مستخدمي آيفون، من خلال إنشاء أكثر من مائة حساب على iCloud لإرسال بيانات ضارة عبر تطبيق المراسلة iMessage.وتقول آبل إنها قامت بتصحيح الثغرة الأمنية المحددة التي استغلتها NSO لتثبيت برنامج بيجاسوس على أجهزة آيفون، مع تحديث iOS 14.8، وكما أضافت حماية إضافية في iOS 15، والتي تقول عنها الشركة الأمريكية إنها لم تشهد اختراق Pegasus حتى الآن.