كشفت تقارير أن شركة سونى تعمل على إطلاق خدمة ألعاب فيديو جديدة بميزات أفضل للمستخدمين، حيث تنافس الميزة بشكل أساسي خدمة ألعاب Game Pass من إكس بوكس، ومن المقرر إطلاق الخدمة الجديدة من سونى مع بداية العام المقبل 2022 .
وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن خدمة Spartacus الجديدة من سونى ستضم عددا من أفضل الميزات الموجودة في خدمتى PlayStation Plus و PlayStation Now مع اشتراك شهرى مناسب للمستخدمين، مع عدد من العروض المجانية.
وستسمح خدمة سونى الجديدة Spartacus للمستخدمين بتحميل الألعاب من مكتبة الألعاب الجديدة والقديمة بالإضافة إلى بث الألعاب، كما ستضم الخدمة ثلاثة مستويات متميزة، سيوفر المستوى الأول للمشتركين ميزات وفوائد PlayStation Plus الحالية.
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التعليقات على سونى تطلق خدمة ألعاب جديدة لمنافسة Game Pass من إكس بوكس
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