

احذر استخدام متصفح مايكروسوفت إيدج لهذه الأسباب احذر استخدام متصفح مايكروسوفت إيدج لهذه الأسباب

تعمل شركة مايكروسوفت للبرمجيات على إطلاق العديد من الميزات والتحسينات لمتصفحها Microsoft Edge مايكروسوفت إيدج ، حتى تستطيع الشركة إقناع المستخدمين بتثبيته كبديل منافس لعدد من المتصفحات الأشهر مثل جوجل كروم ، وكذلك فاير فوكس وغيرها.



واتضح اهتمام مايكروسوفت بمتصفحها إيدج مؤخرا حيث أعلنت عن ميزات خاصة بإمكانية تتبع أسعار مواقع التسوق الإلكتروني وإبلاغ المستخدمين بها ، مع ميزات مثل وضع الكفاءة الذي يقلل من استخدام موارد النظام، ولكن على الرغم من ذلك فإن مثل هذا التطوير الدائم للمتصفح لم يستطع أن يكون مرضيا للعديد للمستخدمين.



وبحسب موقع SlashGear فإن مايكروسوفت فشلت في جعل إيدج متصفحا منافسا أو بديلا للمتصفحات الأخرى، وذلك بسبب عدد كبير جدا من العيوب التى تعتبر ناقوسا للخطر ويجب للمستخدمين التوقف عن استخدام إيدج لهذه الأسباب، ومنها :

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مخاوف الخصوصيةوقد يجد المتسوقون عبر الإنترنت أن متصفح إيدج قادرا على تتبع الأسعار ويمكنه تقديم خطط تقسيط للمشتريات وعرض تتبع الأسعار ، لكن هذه الميزات لا تأتي مجانًا، حيث يقم المتصفح ببيع بيانات الخاصة وسجل البحث الخاص بك لشركات الإعلانات وبالتالي تعريض خصوصيتك للخطر.اجبار مايكروسوفت على استخدام إيدج كمتصفح افتراضيوتقوم شركة مايكروسوفت باجبار المستخدمين على استخدام إيدج كمتصفح افتراضي خاصة في ويندوز ، وسبب هذا الأمر ازعاجا كبيرا بالنسبة للمستخدمين، وعلى الرغم من المحاولات العديدة من المستخدمين لإبعاد المتصفح من كونه متصفح افتراضي إلا أن مايكروسوفت تقوم باجبارك مرة أخرى في دفع الأشخاص لاستخدام متصفحها، من خلال طرق ملتوية.احتواء متصفح إيدج على تكتيكات المخادعةوكشفت العديد من التقارير أن متصفح إيدج يسعى طول الوقت للحصول على بيانات المستخدمين لاستهدافهم بشكل جيد ، لاجبار المستخدمين فيما بعد على استخدامه، كما يقوم المتصفح بعدد من التكتيكات المخادعة والتسويق العدواني الصريح.دمج متصفح إيدج في ويندوز 10 و 11وفرضت مايكروسوفت متصفح إيدج في ويندوز 10 و 11 على المستخدمين وجعله جزءا لا مفر منه أثناء الاستخدام، ودمجه مع المتصفخات الأخرى من الشركة مثل Bing ، ولكن مؤخرا ، منحت مايكروسوفت مستخدمى ويندوز 11 إمكانية حظر متصفحى إيدج وBing كمتصفحان افتراضيان.الدفع العنيف من متصفح إيدجويعمل متصفح إيدج على دفع التذكيرات والإشعارات للمستخدمين حتى إذا كنت تستخدم المتصفح نفسه بالفعل كإعداد افتراضي ، وذلك إذا كنت لا تستخدم متصفح Bing في نفس الوقت، حيث يعتبر هذا الأمر نوع من الدفع المستمر لاجبارك على استخدام منتجات وخدمات مايكروسوفت الأخرى.