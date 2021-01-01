كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أن شهر ديسمبر سيشهد عددا من الاقترانات الفلكية يومي 18 و19 منه، وستكون الاقترانات بين القمر وكوكب المريخ والقمر وكوكب الزهرة.
وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي إن "الفترة التي سيحدث فيها ظاهرة كسوف الشمس سيكون القمر حاجبا لجزء كبير من الشمس، ويظهر هذا الجزء من الشمس بجنوب القارة القطبية الجنوبية".
وأضاف القاضي، أن "تلك الظاهرة لن تحدث في مصر أو أي دولة عربية، ونؤكد للمواطنين أن هذا الحدث طبيعي جدا ومفيش غضب من الطبيعة ولا نهاية للكون".
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التعليقات على البحوث الفلكية المصرية: اقترانات القمر ليست غضبا من الطبيعة أو نهاية للكون
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