هواتف Galaxy S10 series تحصل على تحديث One UI 4 التجريبي هواتف Galaxy S10 series تحصل على تحديث One UI 4 التجريبي

بعد يوم واحد من إطلاق، الإصدار التجريبي من واجهة One UI 4، لهواتف Note10 series، أعلنت الآن شركة سامسونج، عن وصول التحديث ذاته، لسلسلة هواتف Galaxy S10 series، ووفقا لبعض المستخدمين، فإن الإصدار التجريبي من One UI 4، يستند على نظام Android 12، الأحدث من جوجل.



يمكن لمستخدمي أجهزة Galaxy S10، وGalaxy S10 5G، وGalaxy S10e، وGalaxy S10+، التسجيل في تطبيق Samsung Members، للوصول المبكر إلى، الإصدار التجريبي النهائي لواجهة One UI 4، المستند على نظام Android 12، وبمجرد أن يسمح المستخدمين المسجلين، بتنزيل التحديث، سيتوجب عليهم الذهاب إلى قسم تحديثات البرنامج، من تطبيق الإعدادات، للبدء في تثبيت التحديث.



وبالنسبة للهاتف Galaxy S10 Lite، فلن يحصل على التحديث في الوقت الحالي، وسيحصل عليه في وقت لاحق، من شهر يناير 2022، وقبل تثبيت التحديث التجريبي، كن حذرا، لأن مثل هذه التحديثات ليست ثابتة مثل الإصدارات النهائية، وعادة ما تتضمن أخطاء، قد تعيق تجربة المستخدم، لذلك أنصحك، بعدم تثبيت التحديث على هاتفك الأساسي، حتى لا تواجهك أي مشاكل، من أي نوع.

قد يعجبك أيضا...

وتشير التوقعات، إلى أن الإصدار المستقر، من واجهة One UI 4، التي تستند على نظام Android 12، سيصل إلى الهاتفين Galaxy Note 10، وNote 10+، بالإضافة إلى هواتف Galaxy S10، وGalaxy S10 5G، وGalaxy S10e، وGalaxy S10+، في شهر يناير المقبل، مع العلم بأنه، سيصل في البداية إلى الهواتف، في كوريا الجنوبية، والهند، على أن يصل إلى باقي الدول، بشكل تدريجي.