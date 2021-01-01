تسريب جديد عن هاتف سامسونج المنتظر

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تسريب جديد عن هاتف سامسونج المنتظر

صورة الخبر: تسريب جديد عن هاتف سامسونج المنتظر
تسريب جديد عن هاتف سامسونج المنتظر

كشف تقرير إخباري عن هاتف سامسونغ المنتظر إنه من المنتظر أن يضم "إي 13" 4 كاميرات في الخلف، سيجري عرضها بشكل عمودي، كما هو الحال في "A52s".

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تكشف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال موقع "جي إس إم أرينا" إن سامسونغ ستطلق هاتفها Galaxy A13 إما قبل نهاية العام الجاري أو بداية عام 2022.

وأوضح المصدر أن هذا الهاتف سيأتي في نسختين، الأولى ستدعم "4 جي" والثانية "5 جي".

وحسب التسريبات المنتشرة، فإنه من المنتظر أن يضم "إي 13" 4 كاميرات في الخلف، سيجري عرضها بشكل عمودي، كما هو الحال في "A52s".

كما سيحتوي الهاتف على مقبس سماعة مقاس 3.5 ملم في الأسفل، بجانب منفذ USB-C ومكبر الصوت.

ورجح "جي إس إم أرينا" أن يكون إنتاج "A13" قد بدأ بالفعل في الهند، وبالضبط في نويدا الواقعة في ضواحي نيودلهي، وفقا لسكاي نيوز عربية.
ومن المتوقع أن يناهز سعر الهاتف المنتظر نحو 250 دولارا بالنسبة لنسخة "5 جي"، على أن تكون نسخة "4 جي" أرخص بقليل.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريب جديد عن هاتف سامسونج المنتظر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36009

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager