

شركة إسرائيلية تحقق فى استخدام برنامج «بيجاسوس» للتجسس على دبلوماسيين أمريكيين شركة إسرائيلية تحقق فى استخدام برنامج «بيجاسوس» للتجسس على دبلوماسيين أمريكيين

كشفت شركة إسرائيلية المطورة لبرنامج التجسس "بيجاسوس"، عن أنها تحقق في تقارير حول استخدام تكنولوجيا الشركة لاستهداف هواتف "آيفون" تعود لدبلوماسيين أمريكيين في أفريقيا.



وقالت في بيان، إنها "بالإضافة إلى التحقيق المستقل الذي فتحته، سوف تتعاون مع أي سلطة حكومية معنية و تقدم لها المعلومات الكاملة التي ستتوافر لدينا".



وأضافت، أنه "على الرغم من عدم تأكيد استخدام برامجها، إلا أنها اختارت إنهاء وصول عملاء معنيين إلى أنظمتها بسبب خطورة المزاعم التي أوردتها (رويترز)، و (واشنطن بوست)".

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وذكرت الصحيفة الأمريكية أن شركة "آبل" نبهت 11 دبلوماسيا أمريكيا بأن هواتف "آيفون" الخاصة بهم قد تم اختراقها في الأشهر الأخيرة، ونقلت عن أشخاص مطلعين أن "الهجمات تركزت على مسؤولين عاملين في أوغندا أو شرق إفريقيا".وأحاطت الفضائح ببرنامج "بيغاسوس" منذ ظهور تقارير تفيد باستخدامه من قبل عملاء حكوميين أجانب لاستهداف هواتف نشطاء في مجال حقوق الإنسان و موظفي سفارات و غيرهم.من جهتها، رفعت "آبل" دعوى قضائية ضد الشركة الشهر الماضي، سعيا لمنع "NSO" من استغلال خدماتها لاستهداف أكثر من مليار جهاز "آيفون" في العالم.وقبل أسابيع فقط من رفع الدعوى، أدرجت السلطات الأمريكية "NSO" في القائمة السوداء لتقييد صادراتها بسبب مزاعم بأن "الشركة الإسرائيلية مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود".ويسمح برنامج "بيجاسوس" بقراءة الرسائل النصية في هاتف الشخص المستهدف و البحث في صوره و تتبع موقعه و حتى تشغيل الكاميرا الخاصة به دون علمه.والهجوم الذي يسمى بـ"صفر-نقرة"، قادر على إتلاف الجهاز المستهدف بصمت، و قد تم تحديده من قبل باحثين في "سيتيزن لاب"، و هي منظمة خاصة بالأمن السيبراني في كندا.