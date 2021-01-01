

تعرف على أبرز علامات تلف بواجي السيارة التي تستلزم تغييرها تعرف على أبرز علامات تلف بواجي السيارة التي تستلزم تغييرها

المربع نت – تعتبر البواجي ( شمعات الاحتراق) أحد أهم الأجزاء الرئيسية في نظام إشعال محرك السيارة، حيث أنها الجزء المسؤول عن توليد الشرارة اللازمة لإشعال خليط الهواء والبنزين داخل غرفة الاحتراق، ما يساعد على بدء تشغيل المحرك، وفي حال تعرض البواجي للتلف فإنها تسبب العديد من المشاكل للسيارة.



والبواجي مثل أي جزء في السيارة له عمر افتراضي محدد يجب تغييره عند الوصول إليه، ويعتمد العمر الافتراضي للبواجي على نوعها، ونوع السيارة، ويكون متوسط العمر الافتراضي للبواجي، بعد السير بالسيارة بين 18 كم إلى 40 ألف كم حسب نوع السيارة.



وهناك بعض العلامات التي تشير إلى تلف البواجي وضرورة تغييرها، وهي كالتالي:

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– صعوبة عملية تشغيل محرك السيارة خاصة في الصباح– ملاحظة ضعف قوة وعزم السيارة أثناء القيادة خاصة عند الصعود إلى المرتفعات– تقطيع في عمل المحرك أثناء السير، قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة– ارتفاع صوت المحرك واهتزازه خاصة أثناء التوقف– حدوث أصوات عالية وفرقعة في عادم السيارة– زيادة استهلاك الوقود بنسبة كبيرة– ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة