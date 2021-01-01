5 آلاف جنيه زيادة في سعر إم جي 6

رفعت مجموعة المنصور الوكيل الحصري للعلامة التجارية MG في مصر، أسعار الفئتين الثانية والثالثة من السيارة MG 6 موديل 2022 بقيمة 5 آلاف جنيه في السوق المحلية.
فبلغت أسعار الفئة الثانية 330 ألفاً بدلاً من 325 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثالثة بمبلغ 345 ألفاً بدلاً من 340 ألفاً.
وتأتي السيارة السيدان بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي يولد قوة 169حصان ليعطي عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات يمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة خلال 9.8 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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