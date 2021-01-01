

الأوفر برايس يهبط بشكل ملحوظ على هيونداي النترا CN7 موديل 2022 الأوفر برايس يهبط بشكل ملحوظ على هيونداي النترا CN7 موديل 2022

شهدت الفترة الماضية هبوط وانخفاض بقيمة الأوفر برايس المفروضة على سيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022، حيث بلغ هذا الانخفاض 10 آلاف جنيه، ليتراوح من 30 إلى 35 ألف جنيه بدلا من 45 ألف جنيه.



جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية لهذا الموديل من السيارة معلن عنها كالتالي:



- فئة سمارت بسعر رسمي 330 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 35 ألف جنيه).

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- فئة سمارت سيفتي بسعر رسمي 340 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 35 ألف جنيه).- فئة سمارت فان بسعر رسمي 352 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 30 ألف جنيه).- فئة سمارت بلس بسعر رسمي 378 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 30 ألف جنيه).- فئة خامسة بسعر رسمي 403 ألف جنيه (يضاف أوفر برايس 30 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي تقدمها الشركة بالفئة الأولى من السيارة التجهيزات التالية:- وسادة هوائية للسائق.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- فرش داخلي من القماش.- شاشة وسطية 3.8 بوصة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- بلوتوث ومنفذ USB.- شاشة ولوحة عدادات رقمية بمقاس 4.2 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.