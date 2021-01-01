

«مايكروسوفت» تشيد بجهود مصر لتمكين التحول الرقمي: «تمتلك مقومات هائلة» «مايكروسوفت» تشيد بجهود مصر لتمكين التحول الرقمي: «تمتلك مقومات هائلة»

أكد سامر أبو لطيف، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن التحول الرقمي أصبح أمراً جوهرياً للمؤسسات والشركات، مشيداً بجهود الحكومة المصرية في تمكين التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة.



كذلك أوضح أن التعاون بين الحكومة المصرية ومايكروسوفت ممتد في مختلف القطاعات بالأخص الحيوية منها للنهوض بالاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن مايكروسوفت تعاونت مع العديد من الجهات الحكومية مثل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تسخير تقنيات مايكروسوفت المبتكرة والتي تضم الواقع المختلط والسحابة الذكية والذكاء الاصطناعي لضمان أفضل تجربة زوار للمتحف المصري الكبير، وكذلك تعاون مايكروسوفت مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال تدشين منظومة الإيصال الإلكتروني، لتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية من أجل تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى دعم وزارة الزارعة عبر تطبيق “هدهد” المساعد الذكي للمزارع المصري.



وفي سياق متصل، أكد أبو لطيف أهمية دعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المُحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد، وأوضح أن مايكروسوفت تعمل يداً بيد مع الحكومة لدعم هذا القطاع من خلال اتاحة جميع الفرص والموارد والتقنيات والابتكارات سواء كانت السحابية أو الابتكارات الأخرى، بحيث يصبحوا شركاء لمايكروسوفت في المستقبل، وذلك من خلال العديد من المبادرات والشراكات مثل الشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا لاحتضان الشركات الناشئة ودعم وتدريب رواد الأعمال من خلال برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة، وكذلك مذكرة تفاهم مع بنك مصر لإطلاق اول برنامج ابتكار تشاركي في السوق المصري لتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من المساهمة في التحول إلى مجتمع رقمي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية في كافة المجالات.



وذكر أبو لطيف أن مايكروسوفت تعمل على دعم منظومة شركائها عبر بناء قدراتهم من خلال اتاحة مختلف الموارد والتقنيات والابتكارات لهم، بما يساهم في خلق فرص عمل عديدة في مصر ودفع عجلة الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن مايكروسوفت ترى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري يمتلك مقومات هائلة تدفعه بقوة لتحقيق النمو الاقتصادي، ويدعم بناء اقتصاد رقمي.

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وختم الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا تصريحه بالتأكيد على التزام مايكروسوفت نحو تمكين الأفراد والشركات والمؤسسات بما يساهم في تسريع التحول الرقمي في مصر لتحقيق المزيد من الانجازات، ودعم خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال الشراكات المتواصلة مع القطاعين العام والخاص.