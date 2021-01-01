

أسعار موبايلات انفنيكس والـ لاب توب لشهر ديسمبر 2021 بعد الزيادة الأخيرة أسعار موبايلات انفنيكس والـ لاب توب لشهر ديسمبر 2021 بعد الزيادة الأخيرة

يبريد الكثيرين معرفة أسعار موبايلات انفنيكس لشهر ديسمبر 2021 بعدما شهدت اسعار الموبايلات في السوق المصري و العالمي، ارتفاعات جديدة مؤخرًا مع تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى إعلان مصر عن فرض ضريبة جمركية على الهواتف الذكية.



و كشفت شركة انفنيكس المتخصصة في الهواتف الذكية عن أسعار هواتفها الذكية في السوق المصري لشهر ديسمبر، وذلك بعد أسابيع من قرار فرض ضريبة جمركية 10% على الهواتف.



ويستعرض “يلا بيزنس” في السطور التالية جدول أسعار موبايلات انفنيكس لشهر ديسمبر 2021 وفقًا لأخر التحديثات.

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أسعار موبايلات انفنيكس لشهر ديسمبر 2021سعر موبايل انفنيكس سمارت 6 بذاكرة تخزين 32 جيجابايت وذاكرة عشوائية 2 جيجا رام في مصر يتراوح من 1799 إلى 1899 جنيه.سعر موبايل انفنيكس سمارت 6 بذاكرة تخزين 64 جيجابايت وذاكرة عشوائية 3 جيجا رام في مصر يتراوح من 2088إلى 2199جنيه.سعر موبايل انفنيكس هوت 11 بذاكرة تخزين 64 جيجابايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا رام في مصر يتراوح من 2599 إلى 2730 جنيه.سعر موبايل انفنيكس هوت s11 بذاكرة تخزين 128جيجابايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا رام في مصر يتراوح من 3050 إلى 3200 جنيه.سعر موبايل انفنيكس نوت 10 بذاكرة تخزين 128جيجابايت وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام في مصر يتراوح من 3099 إلى 3260 جنيه.سعر موبايل انفنيكس نوت 10 برو بذاكرة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام في مصر يتراوح من 3666 إلى 3860 جنيه.سعر موبايل انفنيكس نوت 10 برو بذاكرة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام في مصر يتراوح من 4222 إلى 4460 جنيه.سعر موبايل انفنيكس tws xe21 في مصر يتراوح من 499 إلى 555 جنيه.سعر موبايل انفنيكس tws xe20 في مصر يتراوح من 399 إلى 444 جنيه.سعر لاب توب انفنيكسسعر لاب توب انفنيكس inbook i3 بذاكرة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام في مصر 7999 جنيه.سعر لاب توب انفنيكس inbook i5 بذاكرة تخزين 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام في مصر 9999 جنيه.سعر لاب توب انفنيكس inbook i7 بذاكرة تخزين 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 16 جيجا رام في مصر 13999 جنيه.