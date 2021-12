أسعار موبايلات سامسونج في مصر خلال ديسمبر 2021 أسعار موبايلات سامسونج في مصر خلال ديسمبر 2021

أسعار موبايلات سامسونج في مصر | شهدت أسعار موبايلات سامسونج داخل السوق المحلية في مصر زيادة جديدة خلال شهر ديسمبر الجاري؛ وذلك في أعقاب فرض ضريبة جمركية على الهواتف.



أسعار موبايلات سامسونج في مصر

ويستعرض “يلا بيزنس” في السطور التالية أسعار موبايلات سامسونج خلال ديسمبر وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «سامسونج مصر».



galaxy A02

يدعم الراديو الـ Fm .

كذلك يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك .

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

يأتي الهاتف بأبعاد 164×75.9×9.1 ملم مع وزن يقدر بـ 206 جرام .

الشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop من نوع PLS IPS بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش .

الشاشة تدعم أبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب على شاشة الهاتف مع توافق الشاشة بالكامل مع الوضع المظلم الـ Dark Mode لتحويل الهاتف بالكامل إلى اللون الأسود .

الذاكرة الصلبة تأتي بسعة 32 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت .

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل .

أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع MT6739W بتكنولوجيا الـ 28 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8100 فهو نفس الموجود في الـ Samsung Galaxy A01 Core السابق .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية

أما عن كذلك الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية .

يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

بالإضافة إلى ذلك يدعم البلوتوث بإصدار 5.1 مع دعمه لخاصية الـ A2DP .

الواي فاي يأتي بترددات الـ b/g/n بالإضافة لدعمه إلى الـ Wi-Fi Direct, hotspot .

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS .

مستشعرات الأمان والحماية الموجودة بالهاتف : يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

يدعم مستشعر التسارع والقرب .

منفذ الـ USB يأتي من نوع Micro USB الإصدار الثاني .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي امبير بقوة 7 واط .

يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأزرق وباللون الرمادي وباللون الأحمر .

مواصفات galax A02s

يأتي الهاتف بأبعاد 164.2×75.9×9.1 ملم مع وزن يقدر بـ 196 جرام .

يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

كذلك يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

خامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك بالكامل سواء في الظهر أو الإطار وهذا المعتاد في هذه الفئة بشكل كبير .

الشاشة تأتي بشكل النوتش وتأتي من نوع PLS IPS بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش .

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 لعرض أكبر محتوى ممكن على شاشة الهاتف أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب مع توافق الشاشة الكامل لوضع الـ Dark Mode لتحويل النظام بالكامل إلى اللون الأسود .

الذاكرة الصلبة تتوفر بسعة 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت .

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى سعة 1 تيرا بايت .

أما عن الأداء فيأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 450 بتكنولوجيا الـ 14 نانو معالج رسومي Adreno 506 فهو نفس معالج هاتفي الـ Samsung Galaxy M11 والـ Oppo A3s .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

كذلك الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الأساسية

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة .

أما عن تصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية .

يدعم البلوتوث بإصدار 4.2 مع دعمه لخاصية الـ A2DP .

الواي فاي يأتي b/g/n مع دعمه لخاصيتي الـ Wi-Fi Direct, hotspot .

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS بالإضافة لدعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد الموقع بصورة أكثر دقة .

وسائل الأمان والحماية الموجودة بالهاتف : الهاتف يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

كما يدعم مستشعر التسارع والقرب .

يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن بقوة بطيئة 7 واط .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة سامسونج الـ OneUI 2.5 .

يتوفر الهاتف باللون الأبيض وباللون الأسود وباللون الأحمر وباللون الأزرق .

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Flip 3

يدعم الهاتف الـ NFC .

الهاتف في عدم الطي يأتي بأبعاد 166×72.2×6.9 ملم وعند الطي يأتي بأبعاد 86.4×72.2×15.9-17.1 ملم .

وزن الهاتف يقدر بـ 183 جرام .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim وe-Sim .

كذلك يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

يأتي الهاتف مقاوم للماء العذب بشهادة الـ IPX8 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة .

متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم مع حماية Gorilla Glass Victus .

الشاشة الكبيرة تأتي بشكل الثقب من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2640 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 426 بكسل لكل إنش وتدعم معدل التحديث الـ 120Hz وتدعم خاصية الـ HDR10+ .

أما عن الشاشة الثانوية الخارجية فتأتي بجوار الكاميرا الخلفية .

وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 1.9 إنش بجودة 260×512 بكسل .. ويمكنك استغلال الشاشة الخارجية لعرض صورتك او الاشعارات او التنقل بين الـ Widgets .

يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكم الجديد والرائد من نوع Snapdragon 888 5G بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 660 فهو نفس الموجود في الـ Samsung Galaxy Z Fold 3 فالمعالج يقدم أداء ممتاز حتى مع الألعاب الثقيلة كان الأداء مبهر جداً .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 .

كذلك الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 .

الكاميرا تدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة.

كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.

كما يدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية الواحدة .

يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية الواحدة .

كذلك يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

السماعات الخارجية تدعم الصوت الاستيريو لتحصل على صوت مجسم مع أداء متميز .

يدعم الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 بالإضافة إلى دعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

البلوتوث يأتي بإصدار 5.1 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS .

وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock .

يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والضغط الجوي والجيروسكوب .

منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

البطارية تأتي بسعة 3300 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 واط وشحن لاسلكي بقوة 10 واط وشحن لاسلكي عكسي بقوة 4.5 واط .

يتوفر الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 11 مع واجهة سامسونج الجديدة الـ One UI 3.5

كذلك يتوفر الهاتف باللون الأسود المطفي والكريمي اللامع والأخضر الغامق اللامع والبنفسجي اللامع .