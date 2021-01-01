

سعر ومواصفات IPhone 12 .. مميزات وعيوب موبايل ايفون سعر ومواصفات IPhone 12 .. مميزات وعيوب موبايل ايفون

يبحث الكثير من مستخدمي الهواتف في مصر عن سعر ومواصفات iPhone 12 الذي يُعد أصغر من آيفون 11 من جميع النواحي على الرغم من إنه يحتفظ بنفس حجم الشاشة 6.1 بوصة إلا إنه أرق مع حواف شاشة أصغر ووزن إجمالي أقل قليلاً .



ويأتي صغره بسبب شاشة OLED ، التي تشغل مساحة أقل كما أنه يحسن بشكل كبير من دقة الشاشة مقارنة بجهاز iPhone 11: 2532 × 1170 ، والتي تصل إلى 460 بكسل لكل بوصة ، وهذه ترقية كبيرة على iPhone XR الأقدم و 11.



سعر ومواصفات iPhone 12

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وقامت أبل أيضًا بتحسين الزجاج في المقدمة من خلال شراكة مع Corning حيث تقول الشركة أن الشاشة مقاومة للسقوط أربع مرات أكثر مما كانت عليه من قبل.ويعمل iPhone 12 مع طيف “sub-6” المنتشر على نطاق أوسع حاليًا في الولايات المتحدة على الأقل ، سيعمل iPhone 12 أيضًا مع شبكات mmWave 5G.ويأتي آيفون 12 مدعوم بشريحة Apple A14 Bionic ويتميز الهاتف بكاميرا عريضة قياسية جديدة بفتحة f / 1.6 وعدسة من سبعة عناصر جنبًا إلى جنب مع نفس الكاميرا فائقة الاتساع التي كانت موجودة في iPhone 11.ويتمتع جهاز آيفون 12 بشحن لاسلكي ، لكن الجزء الخلفي به أيضًا مستشعرات مغناطيسية جديدة تسمح ببعض الحيل الرائعة حيث يتيح MagSafe لأجهزة آيفون إمكانية تثبيت أجهزة شحن iPhone في مكانها الصحيح.وتقول أبل إن التغييرات التي أجرتها على ايفون12 تعادل إزالة 450 ألف سيارة من الطريق على الجانب الإيجابي، سيأتي الموبايل بكابل USB-C إلى Lightning للشحن السريع، وهو أمر لم يكن قياسيًا من قبل.عيوب آيفون 12تصميم الهاتف قديم حيث يشبه في تصميمه آيفون 5.لا تحتوى العلبة على شاحن للهاتف أو سماعات الأذن ولذا يستوجب على مشتري الهاتف شراءهم منفصلين بتكلفة إضافية.لا يدعم آيفون 12 منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.سعر آيفون 12سعر آيفون 12 في مصر نسخة 128 جيجا بنحو 17,499جنيه.