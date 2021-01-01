

احتفالاً بذكرى المؤسس التاريخي.. قصة لامبورجيني سينتيناريو الأسطورية احتفالاً بذكرى المؤسس التاريخي.. قصة لامبورجيني سينتيناريو الأسطورية

تألقت سيارة لامبورجيني سينتيناريو الأسطورية خلال فعاليات الدورة الثالثة من معرض الرياض الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بفضل حصولها على باقة استثنائية من ألمع التجهيزات الخارقة، التي جعلتها واحده من أقوي سيارات شركة لامبورجيني الإيطالية على مدار التاريخ منذ إنشائها.



وكعادة سيارات لامبورجيني النادرة لم تفقد سينتيناريو قيمتها بمرور الوقت، بل يتزايد بشكل جنوني، حيث بلغ سعرها الرسمي عند الإنتاج مليون و 900 ألف دولار، وتم إنتاج 40 نسخة فقط، 20 سيارة بنظام كوبيه و20 سيارة مكشوفة، وسجلت حضورها.



سجلت لامبورجيني سينتيناريو حضورها الأول في عام 2016، في معرض جينيف الدولي للسيارات، وكان ذلك أحتفالاً بذكرى ميلاد المؤسس الأسطوري للشركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات الخارقة "فيروتشيو لامبورجيني، الذي ولد في 28 ابريل من عام 1916.

المواصفات الميكانيكية لسيارة لامبورجيني سينتيناريوتستمد سيارة سيارة لامبورجيني سينتيناريو قوتها الخارقة من محرك V12 بسعة 6500 سي سي، يولد قوة تصل الى 760 حصان، ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من سبع سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 355 كيلومتر في الساعة، بقدرة على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 2.8 ثانية للنسخة الكوبيه بينما تتسارع النسخة المكشوفة في 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 350 كيلومتر/ساعة.جاءت لامبورجيني سينتيناريو من الخارج بتصميم رياضي هجومي شرس، مستوحى من سيارات السباق السريعة، وهيكل خارجي أحادي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون خفيف الوز، ليحقق معدل ثبات وديناميكية عالية، وتعمل مقدمة السيارة المنخفضة والمدببة كجناح هواء أمامي يساعد في تدفق تيار الهواء أثناء القيادة عبر فتحات تهوية للمحرك، وتم تزيين المقدمة بمصابيح على شكل حرف Y المميز للشركة الإيطالية، وفي الخلف يظهر العادم الرياضي ثلاثي الأسطوانات، ومشتت الهواء الخلفي، وجناح الهواء الأيرود يناميكي العملاق، وتم تزويدها بجنوط رياضية بقياس 22 بوصة في الأمام و 23 بوصة في الخلف.توفرت لامبورجيني سينتيناريو بمقصورة أمامية فاخرة تم كساء مقاعدها بقماش وجلد فاخر من لامبورجيني خفيف الوزن يعمل على تقليل وزن السيارة بشكل أفضل، وفي الكونسول الوسطي المستوحى من سيارات السباق تظهر مفاتيح التحكم بالوظائف المتعددة، بالإضافة لشاشة عدادات رقمية تحتوي على نظام ملاحة يساعد السائق أثناء القيادة.



