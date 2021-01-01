

للشاب الكويتي .. مرسيدس SLK موديل 2021 |صور للشاب الكويتي .. مرسيدس SLK موديل 2021 |صور

تمتلك شركة مرسيدس اسطولا ضخما من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وفئة السيدان، إلى جانب الهاتشباك، والسيارات الرياضية عالية الاداء، والكوبيه صاحبة السقف المكشوف ومنها النسخة مرسيدس SLK موديل 2021.



مواصفات السيارة مرسيدس SLK موديل 2021



تأتي السيارة مرسيدس SLK موديل 2021 بتصميم مميز بمفهوم الكابورليه ثنائي الابواب، مع عجلات رياضية ذات جنوط معدنية بتصميم هندسي مميز معتمدة على قاعدة عجلات بطول 2.483 متر، بينما تضم مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، وشبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية، مع منظومة عادم مزدوجة.



بينما صممت السيارة مرسيدس SLK موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.134 متر، مع عرض يبلغ 2.006 متر، و 1.301 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 335 لتر، مع خزان وقود بسعة 70 لتر.

قد يعجبك أيضا...

أما عن السرعة القصوى للسيارة مرسيدس SLK موديل 2021 فوصلت إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع تجعلها تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 4.6 ثانية فقط.حيث تعتمد مرسيدس SLK موديل 2021 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، بسعة 5500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 421 حصانا، وعزم اقصى للدوران 540 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.أسعار السيارة مرسيدس SLK موديل 2021 داخل السوق الكويتيوتقدم السيارة مرسيدس SLK موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 24 الف دينار كويتي.