تمتلك شركة مرسيدس اسطولا ضخما من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وفئة السيدان، إلى جانب الهاتشباك، والسيارات الرياضية عالية الاداء، والكوبيه صاحبة السقف المكشوف ومنها النسخة مرسيدس SLK موديل 2021.
مواصفات السيارة مرسيدس SLK موديل 2021
تأتي السيارة مرسيدس SLK موديل 2021 بتصميم مميز بمفهوم الكابورليه ثنائي الابواب، مع عجلات رياضية ذات جنوط معدنية بتصميم هندسي مميز معتمدة على قاعدة عجلات بطول 2.483 متر، بينما تضم مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، وشبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية، مع منظومة عادم مزدوجة.
بينما صممت السيارة مرسيدس SLK موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.134 متر، مع عرض يبلغ 2.006 متر، و 1.301 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 335 لتر، مع خزان وقود بسعة 70 لتر.
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التعليقات على للشاب الكويتي .. مرسيدس SLK موديل 2021 |صور
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