أكثر التطبيقات تحميلا على متجر آبل في 2021

أصدرت شركة آبل Apple، قوائمها الخاصة بالتطبيقات الأكثر تحميلا لهذا العام عبر متجر تطبيقات أجهزة آيفون آب ستور App Store.



ووفقا لتقرير صادر عن موقع "techcrunch" التقني المتخصص، كشفت شركة آبل خلال الأيام الماضية، عن قائمة بأفضل التطبيقات المتوفرة على متجرها آب ستور، لأجهزة آيفون وآيباد وساعات آبل ووتش وApple TV.



وحصل تطبيق Toca Life World التعليمي المخصص للاطفال، على جائزة أفضل تطبيق لهواتف آيفون من آبل، بينما حصلت لعبة القتال الشهيرة League of legends world rift على جائزة أفضل لعبة لأجهزة آيفون.

وبالنسبة لأجهزة آبل اللوحية، فقد حصل تطبيق LumaFusion على جائزة أفضل تطبيق لأجهزة آيباد، إلى جانب لعبة MARVEL Future Revolution كأفضل لعبة.ومن بين أفضل تطبيقات أجهزة ماك، تصدر تطبيق Craft قائمة أفضل تطبيقات حاسبات ماك، كما حصلت Myst على لقب أفضل لعبة لأجهزة حواسيب آبل.وبالإضافة إلى ذلك حصل تطبيق DZAN على أفضل تطبيق لمنصة Apple TV، إلى جانب لعبة Space Marshals 3، بينما احتل تطبيقCarrot Weather أفضل تطبيق للساعة الذكية، وبينما جاءت Fantasian كأفضل لعبة في خدمة آبل آركيد.وشملت قائمة التطبيقات المدغوعة والمجانية الأكثر تحميلا على متجر آب ستور من آبل في الولايات المتحدة ما يلي:أفضل تطبيقات آيفون المجانية الأكثر تحميلا لعام 2021TikTok تيك توكYouTube: Watch, Listen, StreamInstagramSnapchatFacebookMessengerGoogle MapsGmail – Email by GoogleZOOM Cloud MeetingsAmazon Shoppingأفضل التطبيقات المدفوعة لأجهزة آيفون الأكثر تحميلا لعام 2021Procreate PocketHotSchedulesThe Wonder WeeksTouchRetouchFacetuneShadowrocket75 HardDark Sky WeatherAutosleep Track Sleep on WatchSkyViewأفضل الألعاب المجانية لهواتف آيفون الأكثر تحميلا لعام 2021Among Us!RobloxProject MakeoverCall of Duty®: MobileSubway SurfersHigh Heels!Magic Tiles 3: Piano GameWater Sort PuzzleShortcut RunBridge Raceقائمة أفضل الألعاب المدفوعة لهواتف آيفون الأكثر تحميلا لعام 2021MinecraftHeads Up!Bloons TD 6MonopolyGeometry DashMy Child LebensbornPlague Inc.True SkateGrand Theft Auto: San AndreasIncrediboxأفضل تطبيقات آيباد المجانية الأكثر تحميلا لعام 2021YouTube: Watch, Listen, StreamZOOM Cloud MeetingsDisney+NetflixTikTokGoogle ChromeHBO Max: Stream TV & MoviesHulu: Watch TV series & moviesAmazon Prime VideoGmail — Email by Googleأفضل تطبيقات آيباد المدفوعة الأكثر تحميلا لعام 2021ProcreateGoodNotes 5NotabilityDuet DisplayToca Kitchen 2Toca Life: HospitalLumaFusionShadowrocketAffinity DesignerToca Life: Vacationأفضل ألعاب آيباد المجانية الأكثر تحميلا لعام 2021Among Us!RobloxProject MakeoverPhone Case DIYSubway SurfersHair ChallengeMagic Tiles 3: Piano GameTiles Hop – EDM RushBlob Runner 3DBridge Raceأفضل ألعاب آيباد المدفوعة الأكثر تحميلا لعام 2021MinecraftBloons TD 6Geometry DashMonopolyFive Nights at Freddy’sStardew ValleyPlague IncHuman: Fall FlatUltimate Custom NightGrand Theft Auto: San Andreas