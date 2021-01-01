أكثر التطبيقات تحميلا على متجر آبل في 2021
أصدرت شركة آبل Apple، قوائمها الخاصة بالتطبيقات الأكثر تحميلا لهذا العام عبر متجر تطبيقات أجهزة آيفون آب ستور App Store.
ووفقا لتقرير صادر عن موقع "techcrunch" التقني المتخصص، كشفت شركة آبل خلال الأيام الماضية، عن قائمة بأفضل التطبيقات المتوفرة على متجرها آب ستور، لأجهزة آيفون وآيباد وساعات آبل ووتش وApple TV.
وحصل تطبيق Toca Life World التعليمي المخصص للاطفال، على جائزة أفضل تطبيق لهواتف آيفون من آبل، بينما حصلت لعبة القتال الشهيرة League of legends world rift على جائزة أفضل لعبة لأجهزة آيفون.
وبالنسبة لأجهزة آبل اللوحية، فقد حصل تطبيق LumaFusion على جائزة أفضل تطبيق لأجهزة آيباد، إلى جانب لعبة MARVEL Future Revolution كأفضل لعبة.
ومن بين أفضل تطبيقات أجهزة ماك، تصدر تطبيق Craft قائمة أفضل تطبيقات حاسبات ماك، كما حصلت Myst على لقب أفضل لعبة لأجهزة حواسيب آبل.
وبالإضافة إلى ذلك حصل تطبيق DZAN على أفضل تطبيق لمنصة Apple TV، إلى جانب لعبة Space Marshals 3، بينما احتل تطبيقCarrot Weather أفضل تطبيق للساعة الذكية، وبينما جاءت Fantasian كأفضل لعبة في خدمة آبل آركيد.
وشملت قائمة التطبيقات المدغوعة والمجانية الأكثر تحميلا على متجر آب ستور من آبل في الولايات المتحدة ما يلي:
أفضل تطبيقات آيفون المجانية الأكثر تحميلا لعام 2021
TikTok تيك توك
YouTube: Watch, Listen, Stream
Instagram
Snapchat
Facebook
Messenger
Google Maps
Gmail – Email by Google
ZOOM Cloud Meetings
Amazon Shopping
أفضل التطبيقات المدفوعة لأجهزة آيفون الأكثر تحميلا لعام 2021
Procreate Pocket
HotSchedules
The Wonder Weeks
TouchRetouch
Facetune
Shadowrocket
75 Hard
Dark Sky Weather
Autosleep Track Sleep on Watch
SkyView
أفضل الألعاب المجانية لهواتف آيفون الأكثر تحميلا لعام 2021
Among Us!
Roblox
Project Makeover
Call of Duty®: Mobile
Subway Surfers
High Heels!
Magic Tiles 3: Piano Game
Water Sort Puzzle
Shortcut Run
Bridge Race
قائمة أفضل الألعاب المدفوعة لهواتف آيفون الأكثر تحميلا لعام 2021
Minecraft
Heads Up!
Bloons TD 6
Monopoly
Geometry Dash
My Child Lebensborn
Plague Inc.
True Skate
Grand Theft Auto: San Andreas
Incredibox
أفضل تطبيقات آيباد المجانية الأكثر تحميلا لعام 2021
YouTube: Watch, Listen, Stream
ZOOM Cloud Meetings
Disney+
Netflix
TikTok
Google Chrome
HBO Max: Stream TV & Movies
Hulu: Watch TV series & movies
Amazon Prime Video
Gmail — Email by Google
أفضل تطبيقات آيباد المدفوعة الأكثر تحميلا لعام 2021
Procreate
GoodNotes 5
Notability
Duet Display
Toca Kitchen 2
Toca Life: Hospital
LumaFusion
Shadowrocket
Affinity Designer
Toca Life: Vacation
أفضل ألعاب آيباد المجانية الأكثر تحميلا لعام 2021
Among Us!
Roblox
Project Makeover
Phone Case DIY
Subway Surfers
Hair Challenge
Magic Tiles 3: Piano Game
Tiles Hop – EDM Rush
Blob Runner 3D
Bridge Race
أفضل ألعاب آيباد المدفوعة الأكثر تحميلا لعام 2021
Minecraft
Bloons TD 6
Geometry Dash
Monopoly
Five Nights at Freddy’s
Stardew Valley
Plague Inc
Human: Fall Flat
Ultimate Custom Night
Grand Theft Auto: San Andreas
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