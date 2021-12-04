سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 5- 12- 2021

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 5- 12- 2021

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية أمام الجنيه في بداية تعاملات الأحد الموافق 5-12-2021، دون أي تغيير منذ منتصف أكتوبر الماضي.

أظهرت لوحة سعر الصرف الأجنبي لدي البنك المركزي المصري، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي.

بينما بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، قطر الوطني الأهلي QNB، الاسكندرية، فيصل الاسلامي، المشرق، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، عودة، المصرف المتحد، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، البركة، بلوم، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد".

اعلي سعر
وصل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك مصرف ابوظبي الإسلامي و الأهلي الكويتي.

المصدر: صدى البلد

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