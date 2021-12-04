أعلنت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر التعاون مع مركز تحديث الصناعة لدعم الإحتياجات المنشأت الصناعية في التنمية والتطوير ودعم الصادرات وتعظيم استفادة المصانع من الإمكانيات والخبرات التي يوفرها مركز تحديث الصناعة.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن العاون ينص على تنظيم ندوات تعريفية بالبرامج التي يقوم بها مركز تحديث الصناعة للمستثمرين وأصحاب المصانع تستهدف رفع القدرة التنافسية والتصديرية وزيادرة الطاقة الإنتاجية للصناعة الوطنية.
ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الأعضاء إلى ضرورة حضور برنامج تنمية الصادرات التي يقدمه المركز ويعد أحد أبرز الإنشطة التي يقدمها لأعضاء مستثمري أكتوبر في ندوة الإثنين المقبل الموافق 6 ديسمبر، والتي يستهدف زيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية ودعم استراتيجية الدولة في تعزيز قيمة الصادرات الصناعية التي تصب بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطنى.
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التعليقات على اجتماع لرفع القدرة التصديرية لمستثمري أكتوبر الإثنين المقبل
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