

اجتماع لرفع القدرة التصديرية لمستثمري أكتوبر الإثنين المقبل اجتماع لرفع القدرة التصديرية لمستثمري أكتوبر الإثنين المقبل

أعلنت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر التعاون مع مركز تحديث الصناعة لدعم الإحتياجات المنشأت الصناعية في التنمية والتطوير ودعم الصادرات وتعظيم استفادة المصانع من الإمكانيات والخبرات التي يوفرها مركز تحديث الصناعة.



وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن العاون ينص على تنظيم ندوات تعريفية بالبرامج التي يقوم بها مركز تحديث الصناعة للمستثمرين وأصحاب المصانع تستهدف رفع القدرة التنافسية والتصديرية وزيادرة الطاقة الإنتاجية للصناعة الوطنية.



ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية الأعضاء إلى ضرورة حضور برنامج تنمية الصادرات التي يقدمه المركز ويعد أحد أبرز الإنشطة التي يقدمها لأعضاء مستثمري أكتوبر في ندوة الإثنين المقبل الموافق 6 ديسمبر، والتي يستهدف زيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية ودعم استراتيجية الدولة في تعزيز قيمة الصادرات الصناعية التي تصب بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطنى.

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وأشاد بالجهود التي تبذلها لجنة تنمية الصادرات بالجمعية برئاسة محمود برعى لخدمة الأعضاء في التعاون مع كافة الجهاد التي تساعدهم على التصدير.كما يهدف هذا البرنامج إلى رفع الكفائة التصديرية للشركات المصرية وزيادة تنافسيتها وتشجيع التحول نجو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وإدارة جودة التصدير وتعزيز إدارة العمليات التصديرية للمصانع الوطنية.ويقدم هذا البرنامج خدمات عديدة للمصانع أبرزها تقييم جاهزية الشركات للتصدير واستراتيجيات التصدير وتوافق الاعمال التجارية الدولية والتوجيه نحو تطبيق صفقات تصديرية بالإضافة إلى خدمات التسويق الرقمى للنفاذ للأسواف الدولية المستهدفة.