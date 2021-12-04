أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصري اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

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صورة الخبر: أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصري اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021
أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصري اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

تشهد أسعار أسعار الحديد والصلب في مصر تسجيل مستويات 15 ألف جنيه في بعض المصانع وتصل إلى 15500 جنيه بحد أقصي، وفق ما أعلنته المصانع المنتجة، ويصل للمستهلك بمستويات قد تسجل 16 ألف جنيها رغم إعلان إلغاء رسوم استيراد البيليت وحديد التسليح.

ومن جانب آخر، كشف رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني، أن أسعار الأسمنت سجلت تراجع بحوالي 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلي 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيها للطن.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 255 بتاريخ 14 نوفمبر 2021 قرارين لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذين القرارين نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.

المصدر: اليوم السابع

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