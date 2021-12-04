تشهد أسعار أسعار الحديد والصلب في مصر تسجيل مستويات 15 ألف جنيه في بعض المصانع وتصل إلى 15500 جنيه بحد أقصي، وفق ما أعلنته المصانع المنتجة، ويصل للمستهلك بمستويات قد تسجل 16 ألف جنيها رغم إعلان إلغاء رسوم استيراد البيليت وحديد التسليح.
ومن جانب آخر، كشف رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني، أن أسعار الأسمنت سجلت تراجع بحوالي 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلي 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيها للطن.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 255 بتاريخ 14 نوفمبر 2021 قرارين لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
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التعليقات على أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصري اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021
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