أسعار الأسماك اليوم في مصر.. البلطي يتراجع عند 22 جنيها فى الجملة

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أسعار الأسماك اليوم في مصر.. البلطي يتراجع عند 22 جنيها فى الجملة

أعلنت شعبة الأسماك، أن سعر البلطى يواصل استقرار ه فى سوق الجملة اليوم الأحد، حيث تراوح بين 22 إلى 26 جنيها بالنسبة للحجم 1، ويبلغ البلطى حجم 2 سعر يتراوح بين 19 إلى 21 جنيها، وبلغ سعر البلطى الأسوانى سعر تراوح بين 17 إلى 37 جنيها وبلغ سعر الفيلية البلطى 30 إلى 110 جنيها، وفق أسعار سوق الجملة.

وتكشف بيانات سوق الجملة بالقاهرة، أن سعر قشر البياض يتراوح بين 80 إلى 90 جنيها، والبياض الأملس من 80 إلى 90 جنيها بالنسبة للمقاس رقم 1، والقراميط بين 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 220 جنيها، المكرونة الخليجى 20 إلى 40 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 50 جنيها، البرانيس الإسكندرانى 20 إلى 40 جنيها.

وبالنسبة لسعر السمك المكرونة المجمدة، سجلت 20 إلى 30 جنيها، والسبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش من 30 إلى 40 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 130 جنيها، البربون 32 إلى 48 جنيها، البربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها، وفق الأسعار بسوق الجملة

أسعار الجمبرى الجامبو تسجل مستويات 400 إلى 460 جنيها وجمبرى مقاس 1 تسجل 300 إلى 360 جنيها، والجمبرى مقاس 2 تسجل 200 إلى 260 جنيها، ويبلغ الجمبرى المجمد 85 إلى 165 جنيها.

المصدر: اليوم السابع

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