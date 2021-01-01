

فوائد الفريك الأخضر للحامل فوائد الفريك الأخضر للحامل

إذا كنت حاملًا فالحبوب الكاملة هي أطعمة صحية يمكنك تناولها في تلك الفترة، نظرًا لقيمتها الغذائية ومحتواها من الألياف والبروتينات، ويأتي الفريك على رأس تلك الحبوب من حيث فوائده الصحية وخاصة أنه يخلو من الجلوتين، وهو عبارة عن حبوب القمح الجافة التي يتم طحنها وتحويلها للدقيق الذي نعرفه، وسنتعرف بهذا المقال على فوائد الفريك الأخضر للحامل.



ما هو الفريك؟

تختلف تسميات الفريك حسب البلد التي يتوافر بها، ففي بلاد الشام يعرف باسم الفريكة وفي مصر يسمى الفريك، أما في شمال العراق فيعرف باسم القرة خرمان، ويتم إنتاجه من خلال تجفيف حبوب القمح الخضراء وتعريضها للحرارة وجرشها ليتم تناولها مثل البرغل.



لقد عرف في الدول العربية منذ العصور القديمة لما له من فوائد صحية وغذائية متعددة، على الرغم من أن الفريك خالٍ من الجلوتين، إلا أنه يمتاز بقيمته الغذائية العالية وقلة نسبة الدهون الموجودة به، كما يحتوي على ضعف الألياف التي تتوافر في الكينوا، ما يجعله يساعد على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى توافر نسبة جيدة من الكربوهيدرات والبروتين والزنك والنحاس والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم به.

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فوائد الفريك الأخضر للحاملفوائد الفريك للحاملفوائد الفريك الأخضر للحامل عديدة ومتنوعة، مما يجعله وجبة غذائية رائعة يمكنها أن تدخلها بالنظام الغذائي الخاص بها وخاصة أنها في فترة الحمل تحتاج نسبة جيدة من العناصر الغذائية لتعزيز صحتها وصحة الجنين، ومن أبرز تلك الفوائد الآتي:تعزيز عملية الهضمتعزيز صحة الجهاز الهضمي من أبرز فوائد الفريك الأخضر للحامل، لاحتوائه على الألياف ومواد نشوية غير قابلة للهضم يطلق عليها اسم البريبيوتكس وتقليل مشكلات الهضم مثل الإسهال والإمساك ومتلازمة القولون العصبي، ومن المعروف أن المرأة الحامل في تلك الفترة تعاني من اضطرابات بالجهاز الهضمي، نتيجة لارتفاع معدل هرمونات الحمل لديها.غني بالبروتينتحتاج المرأة الحامل إلى تضمين البروتين بوجباتها الغذائية من أجل الحفاظ على بنية العضلات، كما يفيد في بنية الأظافر والشعر والجلد وإنتاج الهرمونات والإنزيمات، لذا يعد من أبرز فوائد الفريك الأخضر للحامل التي يجب أن تعرفها جيدًا.الوقاية من التهاب اللثةإذا كنت تعاني من آلام الأسنان واللثة الملتهبة في فترة الحمل، فمن الجدير بالذكر أن تقليل التهابات اللثة من أبرز فوائد الفريك الأخضر للحامل، كما أنه يلعب دورا هاما في نمو عظام الجنين، لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.تدعيم صحة العينيحتوي الفريك على لوتين وزياكسانثين والتي تعتبر من أهم مضادات الأكسدة التي تقي المرأة الحامل من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، كما أن اللوتين يساعد على تعزيز النمو الصحي لعين الجنين في الرحم.تنظيم مرض السكريغالبًا ما تتسبب زيادة الوزن في الإصابة بمرض السكري، ويمكن أن يكون الفريك غذاء مناسبا لتنظيم مستوياته في الدم، لذا فعلى المرأة الحامل أن تستشير طبيبها عند تناوله لهذا الغرض.تحسين صحة الأعصابالفريك من أكثر الحبوب الغنية بفيتامين هـ وفيتامين ب، وهذا بالطبع له دور كبير في تخفيف الضغط على العضلات والعمل على استرخائها، كما يعمل على تقليل الشعور بالتوتر.الوقاية من فقر الدميسبب فقر الدم عدم قدرة الأنسجة والعضلات على العمل بشكل جيد بسبب عدم وصول ما يكفي لها من الأكسجين، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الإصابة ببعض الأعراض مثل الشعور بالتعب وضيق التنفس وبهتان الجلد.ويساعد الفريك الأخضر على الحماية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويعد مصدرا غنيا بالحديد وحمض الفوليك، مما يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا.خالٍ من الجلوتينيوجد الجلوتين ضمن مجموعة من البروتينات في القمح والشعير، وعلى الرغم من أنه لا يسبب آثارا جانبية للكثير من الأشخاص، إلا أنه يمكن أن يسبب بعض الأعراض للأشخاص الذين يعانون الاضطرابات بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإرهاق والإسهال والإمساك وآلام البطن، لذا فيمكن للمرأة الحامل تناوله لتجنب الشعور بتلك الأعراض، ولكن يراعى استشارة الطبيب لكي ينصحها بالكمية المحددة منه.هل الفريك مضر للحامل؟إذا كنتِ تعانين خلال حملك من حساسية الجلوتين يجب عليك تجنب تناول الفريك الأخضر لأنه يسبب بعض الأعراض والمشكلات الصحية، مثل الانتفاخ ونقصان الوزن بدون أسباب والإسهال والإمساك والشعور بالإرهاق والصداع النصفي الدائم وآلام المعدة واضطرابات المناعة الذاتية.استخدامات الفريك الأخضر للحاملفوائد الفريك للحاملإذا كنا نتحدث عن فوائد الفريك الأخضر للحامل، فهناك العديد من الاستخدامات والوصفات التي يضاف إليها الفريك ليصبح لديها وجبة متكاملة العناصر الغذائية، ومن أهم تلك الاستخدامات:يمكن طهيه مع الدجاج واللحوم والخضروات، كما يضاف له العسل والمكسرات وتقديمه كحلوى.يوضع على الزبادي والفاكهة بدلاً من الشوفان، كما يمكن استخدامه بدلًا من الأرز والكينوا والبرغل والفارو.كما اتضح من خلال ما تحدثنا عنه بشأن فوائد الفريك الأخضر للحامل، فهو من الحبوب الكاملة المفيدة لها بتلك المرحلة، وعليها أن تدرك جيدًا أنها كلما كان نظامها الغذائي غنيا بمثل تلك الحبوب الصحية تم تعزيز صحتها ومقاومتها للأمراض بشكل أفضل.