

برودة القدمين في الشتاء .. 7 أمراض قد تكون السبب وعلاجات منزلية تعطيك الدفء برودة القدمين في الشتاء .. 7 أمراض قد تكون السبب وعلاجات منزلية تعطيك الدفء

مع دخول فصل الشتاء يعاني الكثير من برودة أطرافهم خاصة القدمين، مما يعطيهم إحساسا بالتجمد، بينما لا تُجدي الطرق للتخلص من البرودة، مما ينذر بوجود مشاكل صحية، حسبما أفاد موقع إكسبريس البريطاني.



هل الطقس البارد وراء تلك المعاناة أم أن هناك أسبابًا أخرى؟



هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تجمد الأطراف خاصة القدمين منها:

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1- برودة الطقستعتبر برودة القدمين رد فعل طبيعيا على انخفاض درجات الحرارة خاصة في فصل الشتاء، حيث تتقلص وتنقبض الأوعية الدموية الموجودة في الأطراف، مما يقلل من كمية الدم التي تصل إلى الأطراف.وهي طريقة يتبعها الجسم للتقليل من خسارة الحرارة خاصة في الأعضاء الحيوية البعيدة عن الأطراف، وذلك للحفاظ على تدفق الدم منها وإليها بشكل طبيعي وحمايتها.أما بالنسبة للمصابين بمتلازمة رينود، فإن الطقس البارد أو التعرض للتوتر كفيل بإصابتهم ببرودة وخدر في القدمين والأطراف، ويتغير لون جلد الأطراف ويبدو شاحبا ويخلف شعورا باللسع.2- قصور الغدة الدرقيةبرودة الأطراف قد تشير إلى أن الغدة الدرقية لديك غير نشطة، ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات، وتؤثر هرمونات الغدة الدرقة على جميع الأعضاء تقريبا، وتسهم في تحويل الطعام إلى طاقة. الإصابة بقصور الغدة الدرقية قد يسبب شعورا قويا بالبرودة في أنحاء الجسم.3- فقر الدميحتوي دم الشخص المصاب بفقر الدم على كمية قليلة من خلايا الدم الحمراء، بسبب نقص الحديد والعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ب 12 والكبريت وأمراض الكلى المزمنة، وقد تتسبب الحالات المتوسطة أو المزمنة من فقر الدم في الإصابة ببرودة القدمين.4- مشاكل في الدورة الدمويةهي من أكثر مسببات برودة القدمين، حيث يشكو المصاب بشكل متكرر من برودة في القدمين واليدين، بسبب عدم وصول الدم بالشكل المناسب إليها، ويرجع ذلك إلى نمط الحياة الخالي من الحركة والنشاط، وارتفاع الكوليسترول إلى جانب وجود بعض مشاكل في القلب.5- داء السكرييمكن أن تكون القدمان الباردتان أحد مضاعفات داء السكري، إذ تتسبب المستويات المرتفعة من السكر في الدم في تضيق الأوعية الدموية والتقليل من الدم المتدفق إلى الأطراف. كما أن عدم التعامل مع مرض السكري بشكل ملائم قد يتسبب في نوع من تلف الأعصاب، وهذا قد ينشأ عنه شعور بالخدر في القدمين واليدين.6- مشاكل في الأعصابعند تضرر الجهاز العصبي فقد يصاب الجسم ببرودة القدمين، وذلك نتيجة تضرر العصب جراء إصابة أو جرح، أو وجود نوع من العدوى أو الالتهابات، أو تضرر الجهاز العصبي نتيجة للجينات الوراثية، مما ينجم عن ذلك شعور المريض بأعراض مرافقة لبرودة القدمين مثل الخدر.7- التوتر والضغط النفسيقد يتسببان في الإصابة ببرودة القدمين، نتيجة لرد الفعل الطبيعي من الجسم تجاه التوتر، إذ يبدأ الجسم بإنتاج كميات متزايدة من الأدرينالين وضخها في مجرى الدم، تنقبض على إثرها الأوعية الدموية في الأطراف، بهدف تخزين الطاقة والحرارة وتحضير الجسم لأي ضرر قد يلحق به جراء التوتر.خطوات منزلية بسيطة للحصول على الدفء:- الوقوف والتحرك عدة مرات خلال ساعات العمل لتحريك الدورة الدموية في الأطراف إلى جانب الجري أو المشي سريعًا.- ارتداء جوارب مناسبة للحصول على الدفء الكافي في المنزل أو خلال فترات العمل.- نقع القدمين لمدة 10-15 دقيقة في الماء الدافئ إلى الساخن قبل الخلود للنوم.- استخدام كمادات أو قربة ماء ساخنة عند أسفل القدمين لإبقائهما دافئتين.