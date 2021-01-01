فوائد صحية مذهلة لاستخدام ورق الغار يوميا



ورق الغار ورق الغار



تستخدم الكثير من النساء ورق الغار أو كما تعرف بورقة سيدنا موسى في الأطعمة والشوربة، وبالأخص عند طهي اللحوم، والطيور، اعتقادا منهمن بأنه يقضي على الزفارة ويعطي نكهة مختلفة للأكل، إلا أن ورق الغار لا يكسب الطعام طعم أو لون .



فوائد ورق الغار



وتم استخدامه ورق الغار في الطب الطبيعي على مر العصور، كما أنها تستخدم في إنتاج مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى ان لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ، وبالتالي فهي موضع تقدير في العلاج الطبي، وفقا لما نشر في موقع deccanchronicle .





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وتكمن فائدة ورق الغار إلى اللحوم إلى انه يقوم بتحويل الدهون الثلاثية إلى دهون أحادية، ويمكن التأكد من الامر عبر القيام بقطع دجاجة إلى نصفين، وطهي كل نصف في إناء مع وضع ورق الغار في إناء واحد وطهي الأخرى بدونها، وملاحظه كمية الدهون في كلاهما .فوائد ورق الغاروهناك العديد من الفوائد التي يمكن ان ان نكتسبها من استخدام ورق الغار او ورق اللورا؛ حيث أثبتت دراسات علمية مؤخراً أن لورق الغار فوائد جمة؛ لأنه يساعد في التخلص من الكثير من المشاكل الصحية والأمراض الخطرة، ومن أهمها :1- يعالج ورق الغار اضطرابات الجهاز الهضمي، والتخلص من الانتفاخات .2- يعالج حرقة المعدة .3- يقلل من الحموضة .4- يعالج مشاكل الإمساك .5- ينظم حركة الأمعاء وذلك بشرب شاي الغار الساخن.6- يخفض مستوى سكر الدم، وذلك لأن ورق الغار يعد مضاداً للأكسدة .7- يمكن الجسم من إنتاج الأنسولين عن طريق تناوله في الطعام أو شرب شاي الغار لمدة شهر.8- يقضي على الكوليسترول الضار ويخلص الجسم من الدهون الثلاثية.9- يفيد في علاج البرد و الانفلونزا والسعال الشديد لأنه مصدر غني بفيتامين “سي” ؛ حيث يمكن غلي ورق الغار واستنشاق البخار للتخلص من البلغم وتقليل حدة السعال.10- يحمي ورق الغار القلب من التعرض للنوبات وكذلك يحمى من السكتات الدماغية لاحتوائه على مركبات خاصة بحماية القلب والأوعية الدموية.11- يمنع تكون الخلايا السرطانية في الجسم، وذلك لأنه غني بالأحماض مثل حامض الكافيك وكيرسيتين والايجونول ومادة بارثينوليدى .12- يقضي على الأرق والقلق إذا تم تناوله قبل النوم، ويساعد على الاسترخاء والنوم .13- يفتت حصى الكلى ويشفي الالتهابات، وذلك عبر شرب كوب مغلي من ورق الغار مرتين يومياً .