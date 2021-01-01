متلازمة تكيس المبايض عند النساء .. الأعراض والعلاج



متلازمة تكيس المبايض متلازمة تكيس المبايض

تعد متلازمة تكيس المبايض أكثر الاضطرابات الهرمونية المعقدة شيوعًا عند النساء، حيث تنتشر بنسبة 3-22٪ في الهند 10٪ من البالغين و 20٪ من المراهقين يعانون من هذه المشكلة، والسبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض غير معروف بشكل واضح، العوامل الوراثية والعوامل البيئية ونمط الحياة تساهم في هذه المشكلة.



يرتبط متلازمة تكيس المبايض بالعديد من المشاكل مثل مشاكل التجميل، شعر الوجه والجسم غير المرغوب فيه (مثل الرجال)، حب الشباب، تساقط شعر فروة الرأس، البشرة الدهنية؛ زيادة الوزن، اسمرار الجلد، والعقم أو صعوبة إنجاب الطفل ؛ الاكتئاب والقلق؛ مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم ارتفاع نسبة الكوليسترول، زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم في مرض طويل الأمد.



أعراض متلازمة تكيس المبايض

يعتبر الاكتئاب والقلق من الأعراض المزعجة بشكل خاص لمتلازمة تكيس المبايض، حيث أنهما يضعفان حيوية المرء ويجعلان من الصعب طلب المساعدة والتكيف، وفقًا للدراسات يتراوح معدل الانتشار بين 28 إلى 64٪ (للاكتئاب) و 34 إلى 57٪ (للقلق) لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، مع معدلات انتحار أكبر سبع مرات لدى النساء مقارنة بنحو 19٪ من غيرهن.

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وأفاد عدد أكبر بكثير من المرضى الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض مقارنة بالضوابط المجتمعية عن اضطرابات الأكل (12٪ مقابل 4٪) و / أو الرهاب الاجتماعي (27٪ مقابل 2٪) ، مما قد يسبب صعوبات طبية ونفسية واجتماعية ومهنية، كل ذلك له تأثير سلبي على حياة المريض الجنسية.ويجب فحص الاكتئاب لجميع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.علاج متلازمة تكيس المبايضيُنصح بإجراء تعديلات على نمط الحياة مثل التمارين واليوجا والتأمل والنظام الغذائي الصحي لجميع النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.- الإرشاد النفسي.- مضادات الاكتئاب في حالة الاكتئاب الشديد والنساء ذوات الأفكار الانتحارية.- يعلّم العلاج السلوكي المعرفي تقنيات التأقلم ويساعد على اكتشاف أنماط التفكير الإشكالية وتغييرها.- العلاج الشخصي هو نوع من العلاج يركز على حل المشكلات في العلاقات الشخصية.- يركز العلاج النفسي الديناميكي على تحديد وتحليل الأنماط السلوكية الضارة الناتجة عن التجارب السابقة، فضلاً عن السعي لتغييرها.- تسمح مجموعات الدعم للشخص بمقابلة أشخاص في مواقف مماثلة والحصول على وجهات نظر جديدة.