متلازمة تكيس المبايض عند النساء .. الأعراض والعلاج

تعد متلازمة تكيس المبايض أكثر الاضطرابات الهرمونية المعقدة شيوعًا عند النساء، حيث تنتشر بنسبة 3-22٪ في الهند 10٪ من البالغين و 20٪ من المراهقين يعانون من هذه المشكلة، والسبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض غير معروف بشكل واضح، العوامل الوراثية والعوامل البيئية ونمط الحياة تساهم في هذه المشكلة.
يرتبط متلازمة تكيس المبايض بالعديد من المشاكل مثل مشاكل التجميل، شعر الوجه والجسم غير المرغوب فيه (مثل الرجال)، حب الشباب، تساقط شعر فروة الرأس، البشرة الدهنية؛ زيادة الوزن، اسمرار الجلد، والعقم أو صعوبة إنجاب الطفل ؛ الاكتئاب والقلق؛ مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم ارتفاع نسبة الكوليسترول، زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم في مرض طويل الأمد.
أعراض متلازمة تكيس المبايض
يعتبر الاكتئاب والقلق من الأعراض المزعجة بشكل خاص لمتلازمة تكيس المبايض، حيث أنهما يضعفان حيوية المرء ويجعلان من الصعب طلب المساعدة والتكيف، وفقًا للدراسات يتراوح معدل الانتشار بين 28 إلى 64٪ (للاكتئاب) و 34 إلى 57٪ (للقلق) لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، مع معدلات انتحار أكبر سبع مرات لدى النساء مقارنة بنحو 19٪ من غيرهن.
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