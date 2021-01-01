علاج الإسهال عند الأطفال في البيت بأسرع وقت



علاج الإسهال عند الأطفال علاج الإسهال عند الأطفال

الإسهال من الأمراض التي تصيب الأطفال في مختلف مراحل حياتهم، وبشكل خاص في السنوات الأولى من حياتهم، ولابد أن تجيد كل أم طرق ووسائل علاج الاسهال عند الأطفال، لأن الإسهال إن لم يتم علاجه سريعا يصاب الطفل بالجفاف، كما يجب معرفة السبب وراء الإصابة به، لعلاجه وتفادي تكرار حدوثه.







أسباب الإسهال عند الأطفال

قد يعجبك أيضا...

وتشير دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية إلى أن الإسهال يعد من أشهر الأمراض التي تصيب الأطفال الصغار، والسبب في حدوثه هو ضعف الجهاز الهضمي عند الطفل، وعدم اكتمال وظائفه، بشكل يتناسب مع ما يتناوله من أطعمة، كما يمكن ان يحدث نتيجة عدوى ميكروبية بالأمعاء بسبب تناول أطعمة ملوثة أو عدم تأكد الأم من نظافة وتعقيم الأدوات التي يتناول فيها الطفل طعامه.أعراض الإسهالتضيف دكتورة هدى، أن أعراض الاسهال عند الاطفال، عندما يكون البراز سائلا ولين القوام، وتمتص الحفاضات جزء كبير منه، وعندما يتعرض الطفل للإسهال لابد أن تسرع الأم باصطحابه للطبيب قبل إصابته بالجفاف الذي قد يشكل خطورة على حياته.علاج الإسهالوتقدم الدكتورة هدى، في السطور التالية، أهم النصائح للأمهات لعلاج الإسهال عند الطفل في أسرع وقت ممكن.تعتقد كثير من الأمهات أن الطفل الرضيع عندما يصاب بالإسهال لابد من منعه من الرضاعة لأن اللبن يزيد من سوء الحالة ولكن الحقيقة عكس ذلك فعند إصابته بالإسهال لابد من الاستمرار في رضاعته الطفل فاللبن يساعد على تخليص الطفل من الإسهال.الإكثار من إعطاء السوائل للطفل أهم خطوة لعدم إصابته بالجفاف فإعطاؤه الماء إن كان بدأ في شربه أو إعطاؤه الينسون وغيرها من الأعشاب التي يعتاد تناولها، عن كان لازال رضيعا.إعطاء الطفل محلول الجفاف احتياطيا حتى لا يصاب بالجفاف، وهناك محلول يمكن تجهيزه في البيت وهو عبارة عن مزج ملعقة صغيرة من ملح الطعام بملعقة كبيرة من العسل الأسود أو عسل النحل مع عصير ليمونة في لتر ماء وإعطاؤه للطفل حتى وقت الذهاب للطبيب.علامات الإصابة بالجفافوعن علامات الجفاف تشير الدكتورة هدى إلى أنها تظهر فى صورة حدوث اغورار بالعينين، وفقدان الجلد لنعومته وحيويته، وجفاف اللسان، بالإضافة إلى أنين الطفل المستمر، وإحساسه بالضيق والعصبية.وتحذر الدكتورة هدى من وصول الطفل لمرحلة الجفاف، لما لها من عواقب وخيمة.