نشر المغني البريطاني هاريس جي واسمه الحقيقي هاريس جونج فيديو على "فيسبوك"، يصوره وهو يرتل القرآن الكريم في المسجد النبوي.
وعلق الفنان البريطاني على الفيديو قائلا: "قراءة بعض القرآن والشعور بالطمأنينة في بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.. الحمد لله".
وحصد الفيديو آلاف الإعجابات والتعليقات والمشاركات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
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التعليقات على مغن بريطاني يرتل القرآن في المسجد النبوي | فيديو
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