فيديو .. بسبب السلفيين.. وزير الأوقاف يحيل قيادات الغربية للتحقيق



وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إحالة كل من الشيخ السيد محمد عبد المجيد - مدير مديرية أوقاف الغربية، والشيخ جمال عبد الفتاح المشد - مدير إدارة سمنود وأحمد فهيم الغرباوي - مفتش بإدارة سمنود إلى التحقيق بديوان عام الوزارة مع خصم شهر بدل صعود المنبر من كل منهم.







وجاء ذلك نظرًا لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، بشأن إقامة خطبة الجمعة في زاوية غير مصرح بإقامة خطبة الجمعة بها في نطاق مسؤوليتهم.

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وكلف وزير الأوقاف بسرعة تحرير محضر ضد الداعية السلفي الشيخ محمد عفيفي، وكلف الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة بمتابعة المحضر تجاه المخالف بعد أداء خطبة الجمعة في زاوية التوحيد بالغربية دون الحصول على تصريح رسمي.وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر في واجبه الوظيفي وبخاصة تجاه الحفاظ على المنبر كما تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي شخص تسول له نفسه صعود المنبر أو أداء دروس بأي مسجد دون أن يكون من المصرح لهم بذلك.وقررت مديرية أوقاف الجيزة منع محمد محمود عبد المعز عبد العزيز من الخطابة أو إلقاء الدروس في أي مسجد من مساجد المديرية وإلغاء أي تصريح صدر له بأداء خطبة الجمعة سواء كتابة أم شفويًّا.وعممت المديرية على القرار على جميع الإدارات ويدون في سجل الممنوعين من أي أنشطة تتبع الأوقاف.وقال مصدر مسؤول بمديرية أوقاف الجيزة إن الشخص المذكور صعد المنبر دون الرجوع للمديرية وخطب جمعتين بالمخالفة لموضوع خطبة الجمعة فتم إيقافه عن الخطابة.خطبة الجمعةوأضاف: خطب الشيخ محمد عبد المعز عن الزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة في أن خطبة الجمعة كانت عن “الأمن الاجتماعي” مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهد كبير في اختيار الموضوع وعدم التزام الخطيب بموضوع خطبة الجمعة كفيل بإلغاء تصريحة ويمنع من ممارسة الدعوة سواء الدروس أو الخطب.وأوضح المصدر لـ"فيتو": يشترط في الخطيب أن يكون معتدل فكريا ولديه من العلم ما يؤهله لصعود المنبر بالإضافة إلى إجراء مقابلة في المديرية؛ فلا نسمح لأي أحد من صعود المنبر إلا من نسق في علمه ووطنيته.أعلنت الإدارة المركزية لشؤون البر بـ وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل وظيفتي مدير إدارة الأضرحة والمدافن، التابعة للإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة،ومدير إدارة البحث الاجتماعي، التابعة للإدارة العامة للبر، من بين السادة العاملين بالأوقاف وفق الشروط التالية:1. أن يكون المتقدم من شاغلي الدرجة الوظيفية الأولى.2. أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير ممتاز في تقارير تقويم الأداء خلال آخر عامين على الأقل.3. ألا يكون وقع عليه أي جزاء آخر عامين.4. أن يكون حسن السير والسلوك.5. أن يجتاز الاختبارات المقررة.https://web.facebook.com/watch/?v=696124271303932