شارك الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك، في فترة طويلة من مران فريقه اليوم السبت، بعد تأكد الجهاز الطبي من تعافيه من الإصابة.
وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني خلال مران اليوم.
وكان رزاق سيسيه تعرض للإصابة بالركبة، خلال مشاركته مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي والذي لعب له معارا من صفوف الزمالك.
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التعليقات على رزاق سيسيه يشارك في مران الزمالك
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