

رزاق سيسيه يشارك في مران الزمالك رزاق سيسيه يشارك في مران الزمالك

شارك الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك، في فترة طويلة من مران فريقه اليوم السبت، بعد تأكد الجهاز الطبي من تعافيه من الإصابة.



وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني خلال مران اليوم.



وكان رزاق سيسيه تعرض للإصابة بالركبة، خلال مشاركته مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي والذي لعب له معارا من صفوف الزمالك.

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وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، من أجل خوض تقسيمة في وسط الملعب، والتي شهدت حماسا من جميع اللاعبين.ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر/كانون أول الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.