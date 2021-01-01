رزاق سيسيه يشارك في مران الزمالك

آخر الأخباراخبار الرياضة › رزاق سيسيه يشارك في مران الزمالك

صورة الخبر: رزاق سيسيه يشارك في مران الزمالك
رزاق سيسيه يشارك في مران الزمالك

شارك الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك، في فترة طويلة من مران فريقه اليوم السبت، بعد تأكد الجهاز الطبي من تعافيه من الإصابة.

وخاض لاعبو الزمالك، تقسيمة قوية تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني خلال مران اليوم.

وكان رزاق سيسيه تعرض للإصابة بالركبة، خلال مشاركته مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي والذي لعب له معارا من صفوف الزمالك.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، من أجل خوض تقسيمة في وسط الملعب، والتي شهدت حماسا من جميع اللاعبين.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر/كانون أول الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصدر: kooora

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رزاق سيسيه يشارك في مران الزمالك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16005

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager