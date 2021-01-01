سماع دوي انفجار عنيف قرب أهم المنشآت النووية الإيرانية



انفجار عنيف انفجار عنيف



ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية في نبأ عاجل لها مساء اليوم السبت سماع دوي انفجار عنيف في سماء نطنز وسط إيران، حيث توجد أهم المنشآت النووية الإيرانية.







ونقل حساب "ناشونال نيوز" عبر "تويتر" عن مصادر محلية قولها إن شدة الانفجار أدت إلى تدمير أبواب بعض المنازل".

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وأفاد حساب "ائتلاف 10" بأنه تم رصد إطلاق صواريخ الدفاع الجوي فوق منشأة نطنز النووية".المحادثات النووية الإيرانيةوكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم السلطات الإيرانية بعدم الجدية حيال العودة للاتفاق النووي بما يضمن الالتزام في إطار اتفاق عام 2015.وعلق بلينكن، على أحدث جولة من المحادثات النووية الإيرانية التي انتهت اليوم؛ قائلًا: "إيران لا تبدو جادة في الوقت الحالي بشأن القيام بما هو ضروري للعودة إلى الالتزام باتفاق 2015".وحذر بلينكن، الذي كان يتحدث في مؤتمر ”رويترز نكست“، من أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتأجيل العملية مع الاستمرار في تعزيز برنامجها، وأن واشنطن ستتبع خيارات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية.وقال بلينكن: ”ما رأيناه في اليومين الماضيين هو أن إيران لا تبدو الآن جادة في اتخاذ ما يلزم لمعاودة الامتثال، ولهذا السبب أنهينا جولة المحادثات في فيينا“.وأضاف: ”سنتشاور من كثب وباهتمام كبير مع كل شركائنا في العملية نفسها.. وسنرى ما إذا كان لدى إيران أي قدر من الاهتمام بالمشاركة على نحو جاد“.في ذات الإطار، انتقد البيت الأبيض السلطات الإيرانية، معتبرًا أنها لم تقدم ”اقتراحات بناءة“ خلال المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا.