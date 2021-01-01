خبير أرصاد يحذر من خروج مياه الإسكندرية للشاطئ خلال نوة القاسم | فيديو



نوة القاسم نوة القاسم

كشف الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس في الإسكندرية في ظل التغيرات المناخية التي تضرب العالم وعروس البحر الأبيض المتوسط.



التغيرات المناخية

وقال "أبو المعاطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": إن التغير المناخي يكشر عن أنيابه على مستوى العالم من حيث حدوث الفيضانات والسيول سقوط أمطار غزيرة في غير مواعيدها.





سقوط أمطار على جنوب البلاد

وتابع: "كان المعتاد في السنوات الماضية حدوث أمطار غزيرة قادمة من الشمال والعام الحالي جاءت من جنوب البلاد وكأن الرسالة تؤكد أن الأمور بسبب التغيرات المناخية اختلفت".

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نوات الإسكندريةوأكد أن النوات التي تتعرض لها الإسكندرية أصبحت أكثر حدة وشراسة عما سبق بسبب التغيرات المناخية لذلك يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.ارتفاع مستوى سطح البحرولفت إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وخروج المياه علي شاطئ الإسكندرية وذلك خلال نوة القاسم.وواصلت محافظة الإسكندرية رفع درجات الاستعداد لمواجهة نوة قاسم والتي بدأت مبكرًا وضربت المدينة، وتسببت في ارتفاع أمواج البحر لأكثر من ٤ أمتار، وأغرقت طريق الكورنيش وعددًا من المطاعم والأندية الموجودة مباشرة على البحر بطريق الكورنيش.دعم الكورنيش بمصدات رمليةودعمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، طريق الكورنيش بمصدات رملية وخرسانية لتقليل خروج مياه الأمواج لطريق الكورنيش ومحاولة لمنع اختلاط مياه الأمطار بالأمواج وعدم تراكمها وذلك حتى لا تتسبب في تراكم المياه بالطريق أو انسداد الشنايش نتيجة الرمال التي تخرج مع الأمواج.تمركز سيارات رفع المياهودفعت أحياء الإسكندرية وشركة المياه والصرف الصحي بسيارات رفع المياه على طول الكورنيش والإضافة إلى المناطق الساخنة وعددها ١٧١ نقطة ساخنة بشرق والمدينة لمواجهة أي تجمعات وتراكم لمياه الأمطار والأمواج في حال ارتفاعها مرة أخرى.خسائر الطقس السيئتسببت موجة الطقس السيئ في محافظة الإسكندرية، فى خسائر مادية لليوم الثاني على التوالي، واغرقت مياه الأمواج العاتية نادي المهندسين وتسببت في جرف مقاعد ومعدات داخل النادي مخلفة دمار كبير داخله، وتسببت الأمواج فى توقف العمل وسط ذعر العاملين به وأعضائه، وهو الأمر الذي يتكرر كل عام.غرق أندية الكورنيشكما أغرقت مياه الأمواج، الأندية الخاصة بالنقابات وعددا من المطاعم والكافيهات الموجودة على البحر مباشرة، مسببة خسائر مادية بسبب إغراقها فى مياه الأمواج والأمطار، ولكن بشكل أقل من نادي المهندسين.انهيار سور وغرفةوكانت تسببت سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، فى انهيار غرفة بشاطئ سيدي بشر وسور على طريق الكورنيش بمنطقة سيدى شرقي الإسكندرية.تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارًا من إدارة حي المنتزه أول، يفيد بسقوط سور على طريق الكورنيش وانهيار إحدى الغرف بداخل شاطئ بمنطقة سيدي بشر، على خلفية الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة.على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بإدارة حي أول المنتزه، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي في المحافظة، إلى موقع الحادث لبدء التعامل ورفع آثار سقوط السور وتحطم الغرفة.وضع حواجز أسمنتيةوقررت محافطة الإسكندرية، الدفع ببلوكات أسمنتية لوضعها كحواجز ونشرها أمام الشاطئ للتحكم فى عملية خروج مياه البحر محملة بالرمال إلى طريق الكورنيش، الأمر الذي يتسبب فى انسداد الشنايش ويعيق عملية تصريف مياه الأمطار.