ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية أن قوات الأمن التركية عثرت على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة للقوات المخصصة لتأمين فعاليات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية سيرت شرق البلاد.
وقالت وسائل إعلام رسمية في تركيا إن العبوة كان مخطط تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جنوبي تركيا.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وصل خبراء المفرقعات إلى الموقع على الفور.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على العثور على قنبلة تحت سيارة حراسة أردوغان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق