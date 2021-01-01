

العثور على قنبلة تحت سيارة حراسة أردوغان العثور على قنبلة تحت سيارة حراسة أردوغان

ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية أن قوات الأمن التركية عثرت على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة للقوات المخصصة لتأمين فعاليات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية سيرت شرق البلاد.



وقالت وسائل إعلام رسمية في تركيا إن العبوة كان مخطط تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جنوبي تركيا.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وصل خبراء المفرقعات إلى الموقع على الفور.

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وأوضحت أن فرق التحقيق قامت برفع البصمات في الموقع، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية لاعتقال على المشتبه بهم.