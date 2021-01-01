البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون



فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات





بداية من 16 ديسمبر الجاري، تطبق الحكومة القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه من قبل، حيث من المقرر عزل الموظف متعاطي المخدرات، تطبيقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ 16 يونيو الماضي.

وحدد القانون، ضوابط وإجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ.



وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ الإجراءات التالية ضد الموظف المتعاطي:

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عزل الموظف المتعاطي للمخدرات1- يتم تحريز العينة.2- إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.3- وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف.4- يجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة.5- يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.6- وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.7- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها.8- إذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.