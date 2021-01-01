بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي
مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع الكثير إلي شرائها من المخابز و الأسواق، فيمكنك إعداد و تحضير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي في المنزل.
مقادير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي
3 كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة فورية
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة ونصف كبيرة زعتر جاف
كمون حصى
ربع كوب زيت
ماء للعجن
رشة ملح
- الوجه
جبنة رومي مبشورة
طريقة تحضير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي
-يخلط الدقيق والخميرة الفورية واللبن البودرة والسكر والملح
-يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
-تقطع العجينة كرات وسط وتغطى وتترك لتتخمر
-تفرد العجينة بالنشابة دوائر وتقطع كل دائرة على أربع
-ترص العجينة في صينية ويوضع على الوجه الجبنة الرومى المبشورة
-توضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم
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