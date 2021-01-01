

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي

مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع الكثير إلي شرائها من المخابز و الأسواق، فيمكنك إعداد و تحضير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.







قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي في المنزل.

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مقادير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​3 كوب دقيقملعقة كبيرة خميرة فورية3 ملعقة كبيرة لبن بودرةملعقة ونصف كبيرة زعتر جافكمون حصىربع كوب زيتماء للعجنرشة ملح- الوجهجبنة رومي مبشورةطريقة تحضير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​-يخلط الدقيق والخميرة الفورية واللبن البودرة والسكر والملح-يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة-تقطع العجينة كرات وسط وتغطى وتترك لتتخمر-تفرد العجينة بالنشابة دوائر وتقطع كل دائرة على أربع-ترص العجينة في صينية ويوضع على الوجه الجبنة الرومى المبشورة-توضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم