بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي

صورة الخبر: بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي
بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي

مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع الكثير إلي شرائها من المخابز و الأسواق، فيمكنك إعداد و تحضير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

 

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي في المنزل.

 

 

مقادير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​

3 كوب دقيق
 ملعقة كبيرة خميرة فورية 

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة 

ملعقة ونصف كبيرة زعتر جاف

 كمون حصى

 ربع كوب زيت

 ماء  للعجن

رشة ملح

 

- الوجه

جبنة رومي مبشورة 

 

طريقة تحضير مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي ​

-يخلط الدقيق والخميرة الفورية واللبن البودرة والسكر والملح

-يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

-تقطع العجينة كرات وسط وتغطى وتترك لتتخمر

-تفرد العجينة بالنشابة دوائر وتقطع كل دائرة على أربع

-ترص العجينة في صينية ويوضع على الوجه الجبنة الرومى المبشورة

-توضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم

المصدر: صدي البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مخبوزات بالكمون والجبنة الرومي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36485

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager