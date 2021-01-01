مع تقلبات الجو.. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضي الحساسية

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صورة الخبر: مرضي الحساسية
مرضي الحساسية

أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم وغدا، ستشهد تساقطا للأمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة والمحملة بالأتربة.

 

وفي هذا السياق قدم الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، مجموعة من النصائح التي يجب مراعاتها  لمرضي الحساسية سواء الكبار أو الأطفال.

 

روشتة هاني الناظر لمرضي  الحساسية

وكتب الدكتور هاني الناظر:"من اربع ايام طلبت من مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفية تناول قرص مساء من تلفاست ١٨٠ و زيرتك او ليڤوهستام لمدة خمس أيام واليوم اطلب منهم الاستمرار في تناول هذه الاقراص حتي الخميس المقبل.. وذلك بعد ان اظهرت خرائط الطقس التي تنشرها الاقمار الصناعية الدولية انه من المتوقع اعتبارا من يوم الاحد وحتي الخميس هبوب رياح  محملة بالاتربة  والتي تؤثر بشكل سلبي جدا علي مرضي  الحساسية".

 
تابع: "وبالنسبة للاطفال الصغار  الذي يعانون من الحساسية يمكنهم تناول معلقة صغيرة مساء يوميا من نفس هذه الادوية واذكركم ان ارتداء الكمامة عند الخروج في جو مترب يحمي جدا من تأثير الاتربة علي الصدر والجيوب الانفية."

المصدر: صدي البلد

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