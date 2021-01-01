أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز بالكركم والدجاج



أكلة أرز بالكركم والدجاج أكلة أرز بالكركم والدجاج

تعد أكلة أرز بالكركم والدجاج من أشهى الأكلات الموجودة في الخليج وهى تناسب أجواء فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من الدفء الطاقة.



نقدم لكم طريقة عمل أرز بالكركم والدجاج بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير أرز بالكركم والدجاج

2 كوب أرز كيلو صدور دجاج فيليه

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3 كوب مرقة دجاج2 ملعقة صغيرة كركمزبدةزيت عباد الشمس2 ورق لورالوز مقشر ومحمرزبيبفستق مقشرسمسم غير محمصعلبه مارون صحيح مقشرطريقة عمل أرز بالكركم والدجاج* أنقعى الأرز ساعة فى ماء مغلى وملح ثم صفيه و أضيفى الكركم للمرقة على النار وعندما تغلى أضيفى الأرز وورق اللورا* شوحى الدجاج المقطع فى الزيت والزبدة على النار و أضيفى الملح والكركم والفلفل الأسود* شوحى الفستق والسمسم فى الزبدة على النار و قدمى سرفيس أرز بالكركم الدجاج والمكسرات المحمرة واللوز المحمر والمارون على الوجه