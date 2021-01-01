وزير التعليم يكشف حقيقة إيقاف تعيين الراغبين في العمل بالحصة



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخبر الذي يتم تداوله حاليا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بقبول المتطوعين والراغبين في العمل بنظام الحصة لسد العجز في المدارس بجميع الادارات التعليمية.







وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة”.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف وزير التربية والتعليم: “يستمر العمل بنظام التطوع وكذلك نظام التعيين بالحصة في جميع الإدارات والمديريات التعليمية وفقا للضوابط التي أعلنتها الوزارة”.واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "نحن لا علم لنا بهذه المنشورات المتداولة على فيس بوك، ولم نرسل شيئا للمديريات لإيقاف التعيين بالحصة نهائيا".وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أرسلت خطابا من التعليم للمديريات التعليمية بضرورة ترشيد الانفاق في المبالغ المخصصة لمديريات التربية والتعليم للاستعانة بـ المعلمين المؤهلين بنظام الحصة ( 20 جنيها للحصة) لـ سد العجز في المدارس ، حتى يتسنى لها تغطية العام الدراسي 2021 / 2022 كاملا حتى نهايتهوقالت وزارة التربية والتعليم أن هذا يأتي في اطار حرص وزارة التربية والتعليم على انتظام سير العملية التعليمية من خلال استقرار العمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021/2022 وسد العجز بالمعلمين ، وفي ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الاستعانة بالمعلمين المؤهلين بنظام الحصة ( 20 جنيها للحصة) والتي في ضوئها صدر الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021.كما ارسلت الادارة العامة لتنسيق التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم للمديريات اعداد العجز في معلمي المواد الاساسية بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية على مستوى المديريات التعليمية ، وتم تخصيص مخصص مالي لكل مديرية لهذا الشأن.و أعلنت مديريات التربية والتعليم الأوراق المطلوبة من المتقدمين للعمل كمعلمين بالحصة للمرحلتين الابتدائية والاعدادية لسد العجز في المدارس.وأوضحت مديريات التربية والتعليم أنه على المتقدم تقديم الاوراق التالية :طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية والذي يقوم بإحالته إلى موجه أول مادة التخصصأصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد 4 صور منهاتقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريسوعدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي ساريةشهادة الخدمة العسكرية للذكورشهادة الخدمة العامة للاناث للاطلاع وتقديم صورة ضوئية منها4 صور من شهادة الميلاددوسيه بلاستيك موضح به جميع المستندات .وتتمثل الشروط الواجب توافرها في المتقدم للعمل بالحصة في :- الحصول على مؤهل عال تربوي او مؤهل عالي + دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل بهويتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا ، ثم يتم المفاضلة بين باقي المتقدمين وفق المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 للقانون 93 لسنة 2012 المعدل للقانون 155 لسنة 2007، ويتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز وحسب الأماكن التي تعاني من عجز صارخ في المواد الاساسية ، ويتم سد العجز في المناطق النائية أولا بمعرفة الموجه الأول لكل مادة .وترسل كشوف من نسختين + اسطوانة متضمنة جميع بيانات المتقدمين للعمل بالحصة ، بحيث تسلم نسخة للتوجيه العام ونسخة إدارة أمن المديرية لاستطلاع رأي الجهات الأمنية مع مرعاة عدم تسليم العمل إلا بعد ورود رأي الأمن ، ولا يشارك العاملين بالحصة في أعمال الامتحانات ولجان النظام والمراقبةويتم صرف مستحقات العاملين بالحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين بالمدرسة وموجه اول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيه للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة ويعتمد من مدير الإدارة ، ولا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.