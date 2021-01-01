آداب عين شمس تعلن خطوات الدخول على منصة التعلم الإلكتروني



كلية الآداب جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس خطوات الدخول على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرورعلى الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/



وأوضحت الكلية أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، رجاءً الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7



وأشارت الي انه مع العلم بضرورة إرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة كارنيه الكلية.

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لمعرفة طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني للكلية، والتعامل مع المقررات عليها، يمكنكم الدخول على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:https://bit.ly/ASU2LearnStudentوقال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه يتم توجيه من لم يسبق له التطعيم إلى نقطة التطعيم بالكلية لإجراء خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة ثم التسجيل على قاعدة البيانات بالكلية ثم تلقي اللقاح الأمر الذى لا يستغرق الكثير من الوقت .وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى أن كلية الآداب كانت سباقة في تنفيذ قرارات الجامعة في تطعيم الطلاب وجميع منتسبيها قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ يوميا بمركز التطعيم بالكلية بالتعاون مع الفريق الطبي من مركز الطب الوقائي بجامعة عين شمس والمركز الطبى بالكلية.وأشار إلى أن الطلاب الذين تم تطعيمهم خارج الجامعة عليهم إحضار صورة من شهادة تلقي لقاح كورونا وتسليمها لشئون الطلاب يومي الأحد والاثنين.