قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه سوف يتم انطلاق امتحانات الميدترم اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر بكلية الزراعة.
وكشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد مدة امتحانات الميدترم وهي نصف ساعة منوها أنه لا يسمح بدخول الطلاب غير المقيدين على نظام ums .
وشدد الدكتور احمد جلال علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الميدترم ومؤكدا أنه لن يسمح بدخول الطلاب بدون اثبات تلقي لقاح كورونا .
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التعليقات على بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بزراعة جامعة عين شمس
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