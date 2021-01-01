بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بزراعة جامعة عين شمس

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صورة الخبر: كلية زراعة جامعة عين شمس
كلية زراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه سوف يتم انطلاق امتحانات الميدترم اليوم السبت الموافق  4 ديسمبر بكلية الزراعة.

وكشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد مدة امتحانات الميدترم وهي نصف ساعة منوها أنه لا يسمح بدخول الطلاب غير المقيدين على نظام ums .

وشدد الدكتور احمد جلال علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الميدترم ومؤكدا أنه لن يسمح بدخول الطلاب بدون اثبات تلقي لقاح كورونا .

وأشار عميد كلية زراعة أنه تم تخصيص أماكن للطلاب الغير حاصلين على لقاح كورونا لتطعيمهم بشكل فوري .

وأشار الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة ان حضور الطلاب امتحانات الميدترم مربوط بحصول الطالب علي لقاح كورونا.

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه يام تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكل صارم ومرخصين إلزام جميع الطلاب والعاملين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي  .

المصدر: صدي البلد

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