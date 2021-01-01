شوقي لـ صدى البلد: لم نحذف أجزاءً من مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية بـ حذف أي أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الأول المقررة على صفوف المرحلتين الابتدائية أو الإعدادية.



حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : كل ما يقال بشأن حذف أجزاء من مناهج صفوف المرحلتين الابتدائية والاعدادية شائعات واخبار غير رسمية لا اساس لها من الصحة.



وناشد وزير التربية والتعليم جميع أولياء الامور والطلاب بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من شائعات واخبار غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” ، مشددا على أنه يعلن بنفسه كل ما هو جديد و مؤكد عبر حسابه الرسمي الوحيد على فيس بوك ، وكذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وموقع الوزارة .

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كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توفير أي نماذج استرشادية لـ اسئلة امتحانات رابعة ابتدائي ، أو اتاحة اي بنوك اسئلة لتلاميذ رابعة ابتدائي، قبل ساعات من انطلاق امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المقرر انطلاقها غدا الأحد 5 ديسمبر 2021 .وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن بنوك الاسئلة المتداولة على انها تسريبات من الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هي أسئلة غير رسمية ، ولا تخص وزارة التربية والتعليم من الأساس.وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يوجد "نماذج استرشادية" لتلاميذ أي صف من صفوف نظام التعليم الجديد .وقال وزير التربية والتعليم، إن سبب عدم توفير نماذج استرشادية لامتحانات تلاميذ نظام التعليم الجديد ، هو أننا "نربى الطلاب على التعلم وليس التعود على أنماط امتحانية" مثل الماضي.وأضاف وزير التربية والتعليم : امتحانات الشهر هى في حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم مثلها مثل الأنشطة داخل الكتب الجديدة ، لنعلم الأطفال كيف يفكرون وكيف يتعلمون.وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لا داعي نهائيا للقلق من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المقرر انطلاقها غدا الأحد .وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لن يزيد عدد الأسئلة فيها عن 10 أسئلة قصيرة في كل مادة ، معظمها اسئلة اختيار من متعدد.وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لن تعتمد على قياس مهارات الحفظ ، ولكنها تهدف إلى قياس مدى فهم التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس من الدروس المقررة حتى منتصف نوفمبرومن المقرر أن تنطلق غدا الاحد 5 ديسمبر 2021 ، امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ، حيث يؤدي تلاميذ رابعة ابتدائي غدا الامتحان في مادتي اللغة العربية - التربية الدينية ، على أن يكون زمن كل امتحان يساوي زمن حصة دراسية .وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات رابعة ابتدائي ، ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية .وأضاف وزير التربية والتعليم : "تم وضع أسئلة امتحانات المواد الأساسية لـ رابعة ابتدائي من جانب وزارة التربية والتعليم ، ولكن الامتحان سيختلف من مدرسة لأخرى، أما باقي المواد الغير أساسية ستكون على مستوى المدرسة”.وأوضح وزيرالتربية والتعليم ، أنه على الأهالي ألا يتسببوا في توتر ابنائهم ، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع الابناء بالطريقة القديمة "اقعد واسمع لك" .تعليمات عاجلة بشأن امتحانات رابعة ابتدائيوأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا للمديريات والادارات التعليمية والمدارس قبل ساعات من انطلاق امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ، المقرر بدءها غدا الأحد .حيث شددت وزارة التربية والتعليم ، خلال هذا الخطاب العاجل على جميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، على الالتزام بما أعلنه الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم والتعليم بشأن وضع 10 اسئلة فقط في امتحان كل مادة في امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية.وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن اسئلة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية تم وضعها من خلال بنك الاسئلة الوارد من وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية.وقالت وزارة التربية والتعليم : يتم اختيار الاسئلة من بنك اسئلة وزارة التربية والتعليم بمعرفة الموجه الأول ، وتكون مختلفة لكل مدرسة.ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بـ تخفيف مناهج رابعة ابتدائي .وقال وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق واتس آب: كل ما يقال في هذا الشأن شائعات.