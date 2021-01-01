جامعة عين شمس: تخصيص مسارات للطلاب لتلقى لقاح كورونا فور دخولهم

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قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم تحديد بوابة خاصة للطالبات اللاتي لم يحصلن علي اللقاح المضاد لفيروس كوزرونا نهائيا .







وأكدت الدكتورة أميرة، في تصريحات لـ صدي البلد، أنه يجب على الطالبات اللاتى لم يتلقين اللقاح الدخول من بوابة احمد تيسير يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٢/٥ لتلقى اللقاح فور الدخول بحجرة التطعيم بالمبنى الادبى بالدور الارضى و الا لن يسمح لها بدخول الكلية.

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وكشفت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن اخر موعد لسداد المصروفات الدراسية لجميع الشعب للقطاعات الثلاث بالكلية (آداب عام وانتساب-والعلوم - والتربية) هو يوم الخميس الموافق ١٦-١٢-٢٠٢١.وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم تحديد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع على ان يكونا يومي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالكلية و هذا للطالبات اللاتى يرغبن في أخذ الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح.وأكدت الدكتورة أميرة يوسف علي ضرورة تسجيل الطالبة لبياناتها على موقع الصحة فى حالة أخذ الجرعة الأولى وضرورة تصوير كارت الجرعات قبل تسليمه فى حالة اخذ الجرعة الثانية وذلك بقاعة مجلس الكلية بالدور الأرضي بالمبنى الادبى بدء من الساعة العاشرة صباحا و حتى تمام الساعة الرابعة مساء.وكشفت الدكتورة سامية عبده، مدير وحدة مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، خطة التطعيم بلقاح فيروس كورونا داخل جامعة عين شمس.وأشارت الدكتورة سامية عبده إلى تلقى 87 ألف شخص الجرعتين و204 آلاف تلقوا جرعة واحدة، لافتة إلى أن الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم تزول بالراحة وأخذ خافض بسيط للحرارة.الجدير بالذكر أن الإدارة العليا لرعاية الشباب بكلية البنات جامعة عين شمس أعلنت نتائج الانتخابات الطلابية ، حيث فازت الطالبة مى السيد عبد الوهاب بمنصب رئيس اتحاد الكلية وهي طالبة بالفرقة الرابعة بقسم تاريخ .وفازت بمنصب نائب رئيس الاتحاد الطالبة سلمى اشرف عبد المجيد بالفرقة الرابعة قسم لغة عربية.يذكر أن الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس جرى تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب ود. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية ومحمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.