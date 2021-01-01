

جوجل تضيف مزايا جديدة لنظام التشغيل Android 12 جوجل تضيف مزايا جديدة لنظام التشغيل Android 12

أعلنت اليوم شركة جوجل، عن بضعة ميزات جديدة، لأحدث نظام تشغيل خاص بها Android 12، بما في ذلك، ميزة مفتاح السيارة الرقمية، المتوفرة حاليا لهواتف Pixel 6 Series، وSamsung Galaxy S21، وميزة Family Bell، التي ستنبهك أنت وعائلتك، عندما يحين وقت اللحظات المهمة على مدار اليوم، بالإضافة إلى ميزات أخرى رائعة، سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



نبدأ بميزة مفتاح السيارات الرقمية، التي ستعمل في البداية، على سيارات BMW المتوافقة، في بعض البلدان المحددة، والتي ستسمح لك، باستخدام هاتفك لفتح وقفل أبواب السيارة، أو تشغيل المحرك، أو حتى تشغيل الموسيقى المفضلة لديك بنقرة واحدة، وهذا يعني أنك ستتحكم في السيارة، من الهاتف الذكي، فإن هذه الميزة الجديدة، ستتوافق مع مزيد من السيارات الأخرى، في وقت لاحق، والدليل على ذلك، هو أن شركة جوجل، تتعاون مع شركات تصنيع سيارات أخرى، لم يتم تسميتها، لدعم مفاتيح السيارة الرقمية، على الهواتف التي تعمل بنظام Android 12.





مميزات نظام التشغيل Android 12

وبالإضافة إلى ذلك، فسيتم إضافة خيارات الرد الذكي، التي ستوفر المزيد من الطرق، للرد على الرسائل النصية أثناء القيادة، حيث يمكنك اللمس للرد، أو إنشاء رسالة مخصصة، بمساعدة مساعد Google، وأيضا ستكون هناك طريقة أسرع، للبحث عن الموسيقى في تطبيقات الوسائط المتعددة الخاصة بك؛ فقط اضغط على زر البحث، وانطق اسم الفنان، أو الأغنية المفضلة لديك.

قد يعجبك أيضا...

ومن ضمن الميزات الأخرى، التي أضافتها جوجل، لنظام التشغيل Android 12، هي ميزة Family Bell، التي ستعمل على تنبيهك، في اللحظات المهمة على مدار اليوم، مع العلم بأن التنبيهات، ستصلك عن طريق الهاتف، أو مكبر الصوت المنزلي، أو الشاشة الذكية، أو أي جهاز تقوم أنت بتعيينه، بالإضافة إلى أنه هذه الميزة، ستتيح لك إمكانية، تعيين نغمات معينة للتنبيهات، حتى تتمكن من متابعة أهدافك الفردية.