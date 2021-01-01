مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy A13 5G

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مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy A13 5G

الآن وبعد طول انتظار، أعلنت شركة سامسونج، عن الهاتف Galaxy A13 5G، مع دعم شبكات الجيل الخامس، وسعر رخيص جدا، ليكون بذلك هو أرخص جهاز 5G، من الشركة الكورية حتى الآن، بالإضافة إلى أن الهاتف، يأتي بمواصفات أخرى جيدة للغاية، سأعرضها عليكم في هذا المقال، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy A13 5G.

مواصفات هاتف جالاكسي A13 5G
هذا الهاتف الجديد، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، يتوفر مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف Galaxy A13 5G، يصل بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 700 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، ويصل كذلك بمعالج رسوميات، من فئة Mali-G57 MC2، بجانب 64 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، كما أن هاتف سامسونج، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم One UI 3.5.
الهاتف Galaxy A13 5G

الكاميرات الخلفية للهاتف Galaxy A13 5G، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والكاميرات الخلفية والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وبالنسبة للبطارية، فتصل بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، أما بالنسبة للميزات الأخرى، فالهاتف جالاكسي A13 5G، يتميز بإمكانية زيادة المساحة التخزينية، من خلال بطاقة microSD، التي يمكن تركيبها بجانب شريحتي اتصال، في نفس الوقت، كما أنه يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، مع دعم خاصية NFC.

سعر الهاتف Galaxy A13 5G
سعر الهاتف Galaxy A13 5G، يبلغ حوالي 250 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت، و4 جيجا رام، مع العلم بأنه متوفر للشراء حاليا، في الولايات المتحدة، وسيتوفر للشراء في باقي دول العالم، خلال شهر يناير الماضي.

المصدر: قل ودل

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