نوبيا تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف الألعاب بمعالج قوى

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نوبيا تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف الألعاب بمعالج قوى

تستعد العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE، للإعلان عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية الموجه لعشاق الألعاب، والذي يمكن أن يحطم جميع سجلات الشحن السريع ومنافسة أسرع الهواتف الذكية المتاحة الآن بدعم تقنية شحن سريعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيمتاز هاتف نوبيا القادم Red Magic 7 Pro، بعدة ترقيات محسنة من بينها قدرة شحن خارقة تصل سرعتها 165 وات، مما يجعله أسرع هاتف ذكي، مقارنة بسلسلة الشركة الحالية Red Magic 6، والتي تأتي بسرعة شحن 120 وات.

مميزات هاتف نوبيا Red Magic 7 Pro
وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هاتف نوبيا Red Magic 7 Pro، سيتمتع بقدرات كبيرة جدا على معالجة البيانات، حيث كشفت محطة الدردشة الرقمية tipster أن الهاتف الذكي سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم المتطور الجديد Snapdragon 8 Gen 1، والذي سيوفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

وسيحصل هاتف نوبيا Red Magic 7 Pro، على كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وسيأتي هاتف نوبيا Red Magic 7 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، تبلغ قياسها 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزا، مع هيكل مصنوع من من الزجاج والمعدن.

وعلى غرار إصدارات نوبيا السابقة، سيحتوى Red Magic 7 Pro، على ملحقات ومراوح خارجية ليعمل بسلاسة أثناء استعماله مع ألعاب الفيديو، وسيحزم بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، وسيعمل مع نظام التشغيل أندرويد 11.

المصدر: صدى البلد

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