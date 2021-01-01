نوبيا تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف الألعاب بمعالج قوى

تستعد العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE، للإعلان عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية الموجه لعشاق الألعاب، والذي يمكن أن يحطم جميع سجلات الشحن السريع ومنافسة أسرع الهواتف الذكية المتاحة الآن بدعم تقنية شحن سريعة.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيمتاز هاتف نوبيا القادم Red Magic 7 Pro، بعدة ترقيات محسنة من بينها قدرة شحن خارقة تصل سرعتها 165 وات، مما يجعله أسرع هاتف ذكي، مقارنة بسلسلة الشركة الحالية Red Magic 6، والتي تأتي بسرعة شحن 120 وات.
مميزات هاتف نوبيا Red Magic 7 Pro
وتبعا لأحدث التسريبات، فإن هاتف نوبيا Red Magic 7 Pro، سيتمتع بقدرات كبيرة جدا على معالجة البيانات، حيث كشفت محطة الدردشة الرقمية tipster أن الهاتف الذكي سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم المتطور الجديد Snapdragon 8 Gen 1، والذي سيوفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.
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